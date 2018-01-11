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11.01.2018 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Освободили себя от призыва

В Орле изучают дело о массовом уклонении от военной службы
Текст: Денис Передельский (Орел)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7467 (4)
Областная прокуратура выявила почти 30 случаев освобождения орловцев от призыва на военную службу по поддельным медицинским справкам. Решения принимали районные призывные комиссии. Подобного по масштабам нарушения в регионе еще не было.

- Диагнозы, периоды лечения и факты обращения граждан за медпомощью в областную клиническую больницу не подтвердились, - пояснила старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина. - В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании.

Уголовные дела могут быть заведены по двум статьям: за незаконное уклонение от призыва на военную службу и подделку официальных документов. Больничные печати кто-то изготовил с помощью обычного струйного принтера. Проверка продолжается, поэтому могут всплыть новые факты.

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Правовая оценка будет дана и действиям членов призывных комиссий. Почему не заметили десятков поддельных справок? Это уже стало предметом разбирательства в судах. По каждому случаю прокуратура подала иски с требованием признать недействительными решения комиссий и отменить освобождение от службы.

- Первый из исков уже удовлетворил Орловский районный суд, - сообщила Елена Семина. - Он принял решение о возврате гражданину военного билета и возложении на районный военкомат обязанности по организации его призыва на военную службу.

Словом, все освобожденные призывники могут в ближайшее время попасть в армию. Для региона это прецедент. До сих пор суды рассматривали единичные уголовные дела, заведенные на уклонистов. Их наказывали штрафами. В данном случае наказание будет строже. В областном военном комиссариате информацию пока не комментируют и ожидают решений следственных органов и судов.

Вызову на комиссии подлежали свыше 3,5 тысячи орловцев, из них 590 было освобождены от призыва

- В 2017 году Орловская область в полном объеме выполнила задание штаба Западного военного округа по призыву, - сообщил военный комиссар региона Сергей Старков. - Вызову на призывные комиссии подлежали свыше 3,5 тысячи орловцев. Отсрочку получили около 1,9 тысячи человек, а 590 были освобождены от призыва.

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Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Тут же поползли слухи о том, что незаконное освобождение от призыва получили дети влиятельных родителей, а также некоторые спортсмены. Ни подтвердить, ни опровергнуть слухи пока нельзя - правоохранительные органы, ссылаясь на тайну следствия и неприкосновенность частной жизни, не раскрывают имен.

Скандал обнажил ситуацию, которую в современных условиях несложно устранить. Необходимы налаженный электронный документооборот и межведомственное взаимодействие. Призывная комиссия могла бы в оперативном режиме через Сеть запросить данные в больнице, чтобы подтвердить законность справки. Но такого механизма пока нет. Поэтому, как выяснилось, освободить себя от призыва можно при помощи домашнего принтера.

Комментарий

Владислав Числов, председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с гражданским обществом Общественной палаты Орловской области:

- Ситуация вопиюща, но не нова. Подобное случается во многих регионах. Сотрудник военкомата не является экспертом по проверке документов на подлинность. А обвинить призывника в подделке непросто. Он скажет, что справку ему помогла сделать неизвестная тетя из очереди в больнице. Необходимо наладить электронный документооборот, чтобы врач мог передавать справки напрямую в военкомат, а не через призывника, как это делается уже много десятилетий. Такие системы давно созданы, нужно лишь внедрить их.

Между тем

В 2017 году в Орловской области был осужден начальник Верховского райвоенкомата. Он вносил ложные сведения о якобы имеющихся у призывников заболеваниях в протоколы заседаний призывной комиссии и военные билеты. За злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог его оштрафовали на 100 тысяч рублей и освободили от занимаемой должности.

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