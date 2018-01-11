В Подмосковье мужчина зарезал семью из-за квартиры

Жестокое тройное убийство произошло в Егорьевском районе Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК, мотивом могла стать алчность: предполагаемый преступник хотел забрать деньги от продажи квартиры.

Сначала в одной из квартир Егорьевска нашли тела 64-летнего пенсионера и его 67-летней жены. Преступник жестоко зарезал их. Начали искать их 42-летнего сына, но выяснилось, что он тоже убит. По этому факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц".

По версии следствия, убийство совершил 38-летний мужчина. Он узнал, что семья его друга продала квартиру.

Сначала подозреваемый расправился с товарищем и отобрал у него ключи от родительского дома: там, как он считал, лежат наличные. Предполагаемый преступник застал пенсионеров дома и убил их. Мужчину уже задержали, в ближайшее время следователи намерены добиваться его ареста.