В Подмосковье полицейские ликвидировали домашнюю нарколабораторию

20 лет тюрьмы грозит 27-летнему жителю подмосковного поселка Зверосовхоз в Пушкинском районе, в доме которого полицейские обнаружили нарколабораторию по производству амфетамина и марихуаны. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- В ходе проведения обыска по месту временного проживания злоумышленника оперативниками обнаружено и изъято специальное оборудование и прекурсоры для производства психотропного вещества амфетамина, маска-респиратор, защитный костюм, фасовочные пакеты, электронные весы, два полимерных пакета и банка с веществом белого цвета внутри, - рассказала Петрова.

По ее словам, также было обнаружено 12 кустов конопли и лампы с вентиляцией, создающие благоприятные условия для выращивания растения.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое является психотропным веществом амфетамином общей массой около 180 граммов. В кустах конопли содержится около 100 граммов наркотического средства марихуаны.

Криминальный мичуринец арестован. Уголовное дело заведено по статье УК: покушении на незаконное производство наркотиков в крупном размере.