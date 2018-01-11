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11.01.2018 23:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Билет во все концы

Что дадут Московские центральные диаметры столице и области
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7468 (5)
Уже через год могут запустить первый Московский центральный диаметр - радиальное железнодорожное направление в режиме МЦК. В течение нескольких лет к ним должны присоединить еще шесть направлений. Как это повлияет на работу железной дороги в столичном регионе, "РГ" рассказал Владимир Савчук, заместитель генерального директора, руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий.

Владимир Борисович, насколько ожидаем был такой глобальный проект в Москве?

Владимир Савчук: Идея витала в воздухе - в Московской агломерации развитая железнодорожная сеть. У нас количество направлений значительно больше, чем во многих европейских городах. Кроме того, у Москвы есть удачный опыт запуска МЦК, удалось создать удобную, доступную и недорогую транспортную систему. Это привлекло и пассажиров, и инвестиции. МЦК стало первым проектом интеграции билетного меню пригородных электричек во внутригородскую транспортную инфраструктуру. По одному билету можно пройти и в метро, и на МЦК. Хотя интегрировать тарифы диаметра, будет сложнее. Проект инициирован Москвой. А реализовывать его будут и в столице, и в Московской области. У них разные цели, финансовые возможности, законодательство.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Москва и область избавятся от такой тарифной странности, при которой, если купить один билет в области на другой конец Москвы, то он будет вдвое дороже, чем при покупке двух билетов - одного по области, а другого по столице?

Владимир Савчук: Эти вопросы при разработке комплексного меню точно будут подниматься. Проблема в том, что тарифные органы Московской области придерживаются идеологии "лучше не трогать, потому что одни пассажиры выиграют, но другие будут недовольны". Перевозчик - ЦППК - здесь ничего не может сделать без согласования с регионом, так как именно регион устанавливает тарифы. Хотя из-за этих перекосов, например, где-то пассажиры выбирают более дешевые автобусы, а значит, перегружаются автомобильные дороги. Поэтому тарифное меню объективно необходимо приводить к реалиям.

Подмосковье от этого проекта больше получит или потеряет?

Владимир Савчук: Конечно же, получит. Причем за относительно небольшие деньги у области появится транспортная инфраструктура, которая позволит вывезти наконец-то жителей всех застроенных районов в радиусе 20 км от Москвы. В последние годы там появилось очень много жилья, из которого почти невозможно уехать. Субъект Федерации обязан заниматься организацией транспортного обслуживания. И МЦД дадут области такую возможность. По нашим прогнозам, пассажиропоток может увеличиться на десятки процентов при интеграции тарифных меню.

Появится транспортная инфраструктура, которая позволит вывезти наконец-то жителей всех застроенных районов в радиусе

Первые поезда на МЦД собираются запустить в тактовом режиме уже через год. Обещают, что скорость электричек вырастет в два раза за счет замены автоматики и строительства дополнительного путепровода с еще одной парой главных путей на Каланчевской площади. Насколько это реально?

Владимир Савчук: Проект масштабный, и реализовываться он будет поэтапно. Сначала запускают диаметры, на которых уже есть сквозное движение. На них отрабатываются различные технологические схемы. Связка Курского вокзала и Каланчевки - одно из узких мест - требует значительных инвестиций и времени на реализацию. И 4-6-минутный интервал движения на протяжении всего диаметра, скорее всего, придет через несколько лет. Но на определенных участках можно реализовать такой интервал, скажем, до вокзала с каких-то участков области. Например, от Нахабино до Тушино, от Подольска до Царицыно.

Если брать другой диаметр - Лобня-Одинцово, там сейчас и без тактового движения очень загружена смычка между Савеловским и Белорусским вокзалами, в том числе и за счет аэроэкспрессов. Как там поместятся все поезда?

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Владимир Савчук: Это отдельная задача - проработка графика движения. Возможно, введут "пакетный" график - когда в определенный период времени все электрички идут друг за другом со всеми остановками или пропуская отдельные остановки. Могут комбинировать с электричками - экспрессами. Так можно быстро вывезти большое количество пассажиров.

Есть надежда, что с вводом диаметров все-таки ликвидируют дневные двух-трехчасовые дневные "окна" в движении пригородных электричек?

Владимир Савчук: Совсем отказаться от перерывов невозможно. Железная дорога работает круглосуточно - ночью пропускают поезда дальнего следования, грузовые. Поэтому часть "окон" приходится на день. Но, скорее всего, с ними придется разбираться детально при запуске МЦД. Думаю, что в итоге это будет комбинация и плановых видов ремонта, и внеплановых. У железнодорожников есть требования по безопасности, за которыми тщательно следят. Но на железнодорожных системах мира все- таки находят баланс между ремонтными окнами, комфортом пассажиров и регулярностью движения.

Инфографика РГ / Леонид Кулешов / Светлана Батова

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