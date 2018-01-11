На развитие аэропортов Дальнего Востока выделили 2,2 млрд рублей

В 2018 году на развитие аэропортов Дальнего Востока в федеральном бюджете предусмотрено почти 2,2 миллиарда рублей, сообщили в Минтрансе.

Практически все средства инвестиций государственной программы развития аэропортовой и аэродромной инфраструктуры будут сконцентрированы на Дальнем Востоке, отметил глава Минтранса Максим Соколов.

В этом году на реконструкцию воздушной гавани Хабаровска заложено около 600 миллиона рублей, Якутска - 480 миллионов, Экимчана (Амурская область) - 470 миллиона, Магадана - 100 миллионов. В 2019 году общая сумма средств федерального бюджета на аэропорты Дальнего Востока составит 5,5 миллиарда рублей.

На следующий год в планах развитие аэропортов Якутска и Благовещенска, уточнил министр. В 2020 году на воздушные гавани Дальнего Востока в рамках госпрограммы развития транспортной системы заложено 6,8 миллиарда рублей.