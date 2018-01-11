Названа дата начала суда по делу об убийстве пауэрлифтера Драчева

Судебные слушания по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева начнутся 15 января. Они пройдут в закрытом режиме.

- На этом заседании определят дату первого судебного заседания, а также будет ли процесс открытым или закрытым, - сообщил РИА Новости представитель Хабаровского краевого суда.

Напомним, Андрей Драчев погиб 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска во время драки. Обвиняемый в убийстве 25-летний Анар Аллахверанов около месяца скрывался от следствия, но затем сам явился в полицию. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство из хулиганских побуждений").