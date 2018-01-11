Школьницу из Хакасии сняли с самолета в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска задержали 14-летнюю школьницу, прибывшую из Республики Хакасия. Как оказалось, девушка намеревалась отправиться на заработки в Японию, сообщили "РГ" в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

- Инспекторам по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в аэропорту краевого центра подросток из Хакасии пытается произвести посадку на рейс, вылетающий в Японию, - рассказали в ведомстве.

Прибывшим полицейским школьница пояснила, что планировала устроиться на работу в японское модельное агентство. Из Абакана она прилетела в Красноярск, а оттуда - в Хабаровск, где рассчитывала попасть на рейс, следующий в Токио.

По словам юной пассажирки, родители отнеслись к ее самостоятельному путешествию положительно. Однако никаких разрешительных документов девушка при себе не имела.

Путешественницу доставили в местный центр оказания помощи семье и детям, откуда ее позже забрали родители.