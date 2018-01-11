В Якутии потушили пожар на алмазном руднике

В четверг утром в Мирнинском районе Якутии на руднике "Интернациональный" компании "АЛРОСА" произошел пожар. Горнякам удалось потушить огонь.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пламя вспыхнуло в районе конвейерного штрека из-за короткого замыкания электропроводки буровой машины. Работники рудника справились с огнем своими силами до прибытия спасателей.

Все горняки выбрались из шахты самостоятельно, погибших и пострадавших нет. Выполнена реверсивная вентиляция, задымление в выработках устранено. Превышение содержания метана специалисты не выявили.

Работа рудника возобновится после того, как будут установлены причины короткого замыкания.