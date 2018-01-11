Во Владивостоке ревнивец ранил медсестру в поликлинике

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю начало проверку по факту нападения на медсестру в одной из поликлиник Владивостока, сообщила старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская.

По информации, предоставленной краевым управлением МВД, выехавшие на место происшествия полицейские установили, что к сотруднице медучреждения пришел ее сожитель. Они поссорились на почве ревности, и в ходе ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов острым предметом.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу, подозреваемого, мужчину 1965 года рождения, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как добавила Римская, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.