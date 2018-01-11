Осужден нижегородец, "подрезавший" на BMW автобус со школьниками

Судебный участок № 4 Нижегородского судебного района в Нижнем Новгороде рассмотрел уголовное дело местного жителя, который обвинялся в том, что умышленно подрезал на своем BMW автобус со школьниками. Более того, молодой человек фактически 40 минут преследовал своих "обидчиков", создавая аварийную ситуацию.

История произошла 24 апреля минувшего года. На дороге между водителями иномарки и автобуса произошел конфликт: якобы второй отказался пропускать первого, из-за чего и началась дорожная разборка. Юноша на BMW начал преследовать автобус, перевозивший на экскурсию школьников, постоянно подрезая его. Все это происходило в самом центре города, на улице Горького.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении Следственного комитета, мажор делал это "умышленно, из хулиганских побуждений, видя и осознавая, что в автобусе находятся дети", "действия подсудимого создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей".

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, а также извинился перед всем участникам происшествия, но в ходе судебного заседания вину признал уже только частично. В итоге суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей.