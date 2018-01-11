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11.01.2018 08:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужден нижегородец, "подрезавший" на BMW автобус со школьниками

Текст: Дмитрий Сычев (Нижний Новгород)

Судебный участок № 4 Нижегородского судебного района в Нижнем Новгороде рассмотрел уголовное дело местного жителя, который обвинялся в том, что умышленно подрезал на своем BMW автобус со школьниками. Более того, молодой человек фактически 40 минут преследовал своих "обидчиков", создавая аварийную ситуацию.

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История произошла 24 апреля минувшего года. На дороге между водителями иномарки и автобуса произошел конфликт: якобы второй отказался пропускать первого, из-за чего и началась дорожная разборка. Юноша на BMW начал преследовать автобус, перевозивший на экскурсию школьников, постоянно подрезая его. Все это происходило в самом центре города, на улице Горького.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении Следственного комитета, мажор делал это "умышленно, из хулиганских побуждений, видя и осознавая, что в автобусе находятся дети", "действия подсудимого создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей".

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, а также извинился перед всем участникам происшествия, но в ходе судебного заседания вину признал уже только частично. В итоге суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей.

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