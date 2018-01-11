В отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено дело по факту незаконного хранения боеприпасов. Об этом на заседании Басманного суда Москвы сообщил ТАСС представитель следствия.

Ранее Маркелова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, бывший губернатор Марий Эл получил 235 млн рублей от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша за "покровительство и содействие" при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Есть в этом деле и другие фигуранты. К примеру, директор "Телекомпании 12 Регион" Наталья Кожанова, которая обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ - в посредничестве во взяточничестве.