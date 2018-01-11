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11.01.2018 19:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бросился в полынью

В Уфе солдат-контрактник спас тонущего местного жителя
Текст: Гульназира Ишбердина (Башкирия)
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Командование Центрального военного округа наградило рядового Владимира Смальченко, спасшего в Уфе провалившегося под лед человека. Солдат сумел вытащить тонущего мужчину из воды и оказать ему первую помощь.
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Тот вечер 24 декабря уфимец Артур Асфандияров вряд ли когда забудет. Вместе с друзьями он вышел прогуляться на берег озера Теплое. В какой-то момент парень отделился от друзей и, задумавшись, вышел на лед. Погода в те дни стояла плюсовая, водоем еще не затянулся как следует, и тонкая корка треснула прямо под ногами Артура. В считаные секунды молодой человек оказался в воде. Полынья быстро затягивала уфимца, а друзья уже успели отойти на приличное расстояние и не заметили, что с их товарищем случилась беда.

- Что было дальше, я не помню, потерял сознание. Очнулся уже в больнице, там и узнал, что меня спас прохожий, - рассказывает Артур.

По счастливой случайности рядом в тот момент проходил 23-летний контрактник Владимир Смальченко. Он заметил тонущего человека и, не раздумывая ни секунды, бросился в ледяную воду, сбросив на ходу куртку.

- Удивительно, что я его увидел, ведь в тот момент уже стемнело. Меня привлек шум воды. Я сразу понял, что человеку нужна помощь. Страха за себя не было, думал лишь бы успеть. Ухватил парня за одежду, потом поймал руку и потихоньку вытянул на берег, оказал первую помощь. Кто-то в этот момент вызвал "скорую", - вспоминает события того вечера Владимир.

Обоих парней медики увезли в уфимскую больницу N 13. Артура пришлось госпитализировать из-за сильного переохлаждения, а Владимира после капельницы отпустили домой. Сейчас пострадавший уже выписался из больницы, его спаситель отправился на службу в армию. Когда командование узнало о геройском поступке солдата, то решило представить его к награде.

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