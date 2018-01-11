В Прикамье СК проверит обстоятельства смерти ребенка в больнице

В окружной больнице пермского города Кудымкар скончался годовалый ребенок. По предварительной информации, мальчик умер от ОРВИ.

Как пояснили в Кудымкарском межрайонном следственном отделе СУ СК по Пермскому краю, в участковую больницу села Ошиб мальчик поступил вечером 31 декабря с высокой температурой. Поскольку состояние пациента ухудшалось, медики приняли решение о переводе ребенка в реанимацию окружной больницы Кудымкара, где он скончался на следующий день.

Сейчас по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.