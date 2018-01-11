Красноярские журналисты получили премию правительства РФ

Распоряжением правительства РФ премия в области СМИ за 2017 год присуждена и нашим региональным коллегам - сотрудникам красноярской телекомпании "ТВК-6 канал".

Накануне Дня российской печати "РГ" спросила у заместителя гендиректора Ксении Черепановой: "Стала ли эта награда сюрпризом для сотрудников телеканала?"

Ксения Черепанова: То, что это было неожиданным, это еще мягко сказано. Мы были крайне удивлены, ведь проправительственным каналом нас не назовешь точно. Но любая премия - это, безусловно, приятно. Отмечали победу на следующий день, после того как приказ был опубликован. Мы всей компанией выпили шампанского с тортиками. И запланировали большие покупки телеоборудования.

Мы должны рассказывать о проблемах людей и критиковать власть, если она действует неправильно

Почему именно ваш телеканал стал лауреатом премии? Что скрывается за формулировкой "за многолетнюю работу по развитию качественного регионального телевидения"?

Ксения Черепанова: По-моему, все ясно: "за качественное региональное телевидение". Но мы, конечно, думаем, что среди членов комиссии есть немало людей, которые поддерживают независимое частное телевидение, понимая, какой вклад оно вносит в развитие гражданского общества, и понимают, как таким каналам тяжело выживать в наше время.

Журналисты ТВК, как и информационная политика телекомпании в целом, никогда не были лояльными по отношению к структурам исполнительной власти. Чиновникам от вас доставалось... Но при этом у телекомпании есть опыт "внедрения" журналистов в коридоры власти. Как вы думаете, ваш коллега, ставший чиновником или депутатом, останется журналистом?

Ксения Черепанова: Опыт ТВК подсказывает, что те, кто избрался и не делает политику своей профессией, быстро бросает коридоры власти и возвращается в журналистику, а те, кто видит свое будущее именно в сфере госвласти, тот, конечно, через некоторое время перестает быть журналистом. И это естественный процесс. Потому что быть чиновником и одновременно журналистом противоречит самой сути профессии журналиста, который должен рассказывать о проблемах людей и критиковать власть, если она действует неправильно. И поэтому он должен быть, скажем так, коммуникатором, а вовсе не на одной из сторон.

Справка "РГ"

"ТВК-6 канал" - независимая красноярская телекомпания. Первый раз вышла в эфир 7 мая 1994 года, зона вещания сейчас - Красноярск и пригороды. Специализация - информационно-аналитические программы ("Большой репортаж", "После новостей", новостные выпуски и так далее. ТВК-6 канал - многократный лауреат премии "ТЭФИ-Регион" в номинациях "Репортер", "Ежедневная информационно-аналитическая программа", "Публицистическая программа" и других. А впервые журналисты ТВК стали победителями премии "ТЭФИ-Регион" еще в 2002 году - в жанре "Журналистское расследование" лучшей стала Марина Добровольская.