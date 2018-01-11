Свыше тридцати тонн фальсифицированного алкоголя изъяли полицейские в подпольном цехе, работавшем в промышленной зоне Кемерова.

Оперативники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с сотрудниками ГИБДД остановили на выезде из города грузовик. По документам машина, направлявшаяся за пределы Кузбасса, везла партию мясных консервов. Однако, вскрыв фургон, полицейские обнаружили там коробки с водкой известного бренда без специальной маркировки.

Как выяснилось, спиртное было произведено на крупном подпольном предприятии, расположенном на территории складского помещения на проспекте Кузнецком. В цехе, оснащенном всем необходимым технологическим оборудованием, стражи порядка изъяли более пяти тысяч литров этилового спирта (сырье для производства алкоголя), полторы тысячи этикеток на продукцию различного наименования, шесть тысяч литров суррогата, разлитого в бутылки без маркировки, а также рулон федеральных спецмарок. В общей сложности из незаконного оборота вывели 31 тысячу литров спиртосодержащей жидкости на сумму свыше пятнадцати миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, экспертиза изъятых федеральных специальных марок показала, что они поддельные. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, либо их использование"), предусматривающей, в частности, до восьми лет лишения свободы со штрафом от семисот тысяч до миллиона рублей. Каналы поставки и сбыта фальсификата устанавливаются.

Между тем это уже не первое подпольное алкопроизводство, ликвидированное на территории Кемеровской области. Перед Новым годом полицейские пресекли деятельность преступной группы, выпускавшей фальшивое спиртное (как выяснилось, опасное для здоровья) с этикетками популярных брендов в частных гаражах в городе Прокопьевске, а также на территории одного из предприятий Новокузнецка. Предполагаемые организаторы незаконного бизнеса задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.