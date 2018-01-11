В Новосибирской области шесть человек погибли в ДТП

Новости

В Китае шестерых рабочих раздавило бетонными плитами 12:17
Сирийская армия бьет по террористам из гаубиц "Мста-Б" 12:11
ВТБ начал прием ипотечных заявок по новой госпрограмме 12:09
Снегопад в Москве продлится до утра пятницы 12:07
Стивен Хокинг рассказал о гибели Земли через 200 лет 12:07
На Дону сотрудницу банка обвинили в краже денег пенсионеров 12:01
Роскомнадзор прекратил выдачу бумажных свидетельств о регистрации СМИ 11:51
Длительный тест-драйв Skoda Octavia Scout: Итоги 11:50
Вышли первый постер и трейлер драмы "Исчезновение Сидни Холла" 11:49
В Подмосковье полицейские ликвидировали домашнюю нарколабораторию 11:42
Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов 11:38
В Петербурге ученица "заминировала" школу 11:37
Вышел брутальный трейлер нового "Восставшего из ада" 11:35
На Урале космические спасатели получат звено новых вертолетов 11:35
Школьницу из Хакасии сняли с самолета в аэропорту Хабаровска 11:32
Катрин Денев осудила истерию вокруг голливудских секс-скандалов 11:23
В Томске создадут левитационный 3D-принтер 11:15
Китайцы создали многоразовую бумагу для принтера 11:10
Прокуратура Южной Кореи намерена арестовать имущество и деньги Пак Кын Хе 11:10
Новые трамваи выйдут еще на десять маршрутов в Москве 11:07
Медучреждения Беларуси подключатся к единой системе здравоохранения 11:05
На Восточном начали подготовку к запуску космических спутников 11:04
В Беларуси будут производить маршмэллоу, смартфоны и стальные серпы 11:00
В Евросоюзе объяснили отказ выделить Украине 600 млн евро 11:00
Фильм "Все деньги мира" Ридли Скотта снова оскандалился 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
NASA показало завораживающее видео из центра Млечного Пути
NASA показало завораживающее видео из центра Млечного Пути
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Россиянам начали отказывать в назначении пенсии
Россиянам начали отказывать в назначении пенсии
11.01.2018 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области шесть человек погибли в ДТП

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Авария с многочисленными жертвами произошла сегодня около 10.30 в Черепановском районе Новосибирской области на 111-ом километре трассы Новосибирск-Барнаул. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек.

На западе Москвы произошло массовое ДТП
Под Курском в ДТП погибли три пассажира микроавтобуса
В Омске в массовом ДТП на мосту пострадали три человека

- Еще четверо получили травмы различной степени тяжести, - уточнила "РГ" пресс-секретарь областного минздрава Светлана Маркеева. - Среди них 11-летняя девочка, которая в тяжелом состоянии находится в реанимации районной ЦРБ. Остальные пострадавшие - мужчины, степень повреждений сейчас уточняется, медики проводят противошоковую терапию.

По предварительным данным полиции, виновником трагедии стал водитель автомобиля Toyota Opa, который выехал на полосу встречного движения и на полном ходу протаранил Honda Stream. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту аварии проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, врачи скорой помощи, работники аварийно-спасательных служб, а также руководители областной и районной Госавтоинспекции.

Главное сегодня

Почему Евросоюз отказался выделить Украине 600 млн евро
Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Замначальника "Матросской Тишины" уволили после проверки в СИЗО
Сирийские военные отбили у боевиков аэродром в провинции Идлиб
Трамп признал, что "лучше сотрудничать с Россией"