В Новосибирской области шесть человек погибли в ДТП

Авария с многочисленными жертвами произошла сегодня около 10.30 в Черепановском районе Новосибирской области на 111-ом километре трассы Новосибирск-Барнаул. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек.

- Еще четверо получили травмы различной степени тяжести, - уточнила "РГ" пресс-секретарь областного минздрава Светлана Маркеева. - Среди них 11-летняя девочка, которая в тяжелом состоянии находится в реанимации районной ЦРБ. Остальные пострадавшие - мужчины, степень повреждений сейчас уточняется, медики проводят противошоковую терапию.

По предварительным данным полиции, виновником трагедии стал водитель автомобиля Toyota Opa, который выехал на полосу встречного движения и на полном ходу протаранил Honda Stream. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту аварии проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, врачи скорой помощи, работники аварийно-спасательных служб, а также руководители областной и районной Госавтоинспекции.