Казалось бы, что уж такого вкусного можно найти в старинных книгах, рекламных афишах, уставах торговых товариществ или картах "съестных" рынков? Оказывается, очень много. Экспонаты, выставленные в стенах Российской национальной библиотеки, тому свидетельство.

На выставке можно сравнить, насколько дорогим удовольствием было посещение ресторана тогда и сейчас. Фото: Сергей Компанейченко/РИА Новости

Например, рецепты из "Петербургской кухни" - эта книга, изданная в 1862 году, содержит более 2000 описаний того, как приготовить "Суп а-ля Потемкин", "Пирожки а-ля Карамзин" или новогодний "Рог изобилия". А главное, необычная для интерьеров библиотеки, выставка эта побуждает обратить внимание на "физиологию Петербурга", то есть узнать, чем и как питалась имперская столица сто с лишним лет назад и сравнить эти сведения с сегодняшним днем.

Собственно, и название выставки адресует посетителей к очень популярной когда-то книге Анатолия Бахтиарова "Брюхо Петербурга". Это - сборник "физиологических очерков" (модного жанра в середине - конце XIX века), рассказывающий о том, какие рынки, трактиры и ресторации работали в городе, сколько скота пригоняли на убой, как выглядели зеленщики, молочницы, лоточники - торговцы тогдашним фаст-фудом...

Пожалуй, самое интересное - сравнивать прейскуранты тогдашних и сегодняшних продовольственных товаров. Из "Ведомости справочных цен" 1880 года можно, например, выяснить, что десяток крупных апельсинов стоил 50 копеек. Если перевести царские рубли того времени в современное исчисление, то выяснится, что один апельсин можно было бы купить "по-сегодняшнему" примерно за пятьдесят рублей. Балык копченый - 1 рубль 20 копеек за фунт (на сегодняшние деньги - примерно 3000 рублей за килограмм). Масло коровье - 10-11 рублей за пуд, что соответствует нашим 700 рублям за килограмм. Согласитесь, такое сопоставление способно порадовать сегодняшнего среднестатистического петербуржца.

Илья Лазерсон, президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга, отмечает:

- Санкт-Петербург всегда был очень эклектичным городом с точки зрения еды. С одной стороны - в лавках колониальных товаров здесь можно было найти любую экзотику, а с другой - насколько она была доступна простому люду?

"Индексов оливье" царские статистики не вычисляли. Кстати, в Санкт-Петербурге этот праздничный показатель составил нынче 326 рублей (во столько обходится покупка продуктов для излюбленного россиянами новогоднего блюда на четыре порции). Бывшая имперская столица занимает по этому показателю 15-е место в рейтинге российских субъектов Федерации. На первом месте - Чукотка.

Известно, что на питание средний квалифицированный рабочий в России тратил в начале ХХ века примерно 37-45 процентов своего заработка, работающая женщина - порядка 57 процентов. Разумеется, никто из них не посещал рестораны, доступные только "чистой публике". Однако сравнить, насколько дорогим было это удовольствие тогда и сейчас, тоже можно на этой выставке. Впрочем, наш консультант, Илья Лазерсон, подчеркивает: сравнение может быть некорректным. Сегодня блюдо в ресторане стоит примерно в пять раз дороже, чем составляет стоимость входящих в него продуктов. Раньше цена продуктов составляла примерно треть отпускной цены блюда - продукты в XIX веке были дороже, а труд дешевле. Сегодня - наоборот.

Кстати

На выставке в РНБ не только рассказывали о вкусной пище, но и давали понюхать. Элина Арсеньева, основатель Музея парфюмерии в Санкт-Петербурге, рассказала, как возникла в мире мода на духи с запахами пищи. Но если в 80-90-х годах ХХ века парфюмеры изощрялись, включая в свой арсенал фруктовые и карамельные отдушки, потом переключились на овощные, то сегодня уже никого не удивишь даже духами с запахом жареного мяса.

- Представьте себе, они стоят больших денег - примерно 200 долларов за 15 миллилитров, и пользуются спросом, - говорит эксперт. - Я, честно признаюсь, тоже их распыляю в своем музее, когда экскурсии чересчур затягиваются. Посетители тогда сразу вспоминают, что уже проголодались, и спешат к столу.

На экспозиции "Чрево Петербурга" Элина Арсеньева тоже побрызгала из одного из своих флакончиков. Зрителей окутал так называемый "Рождественский аромат": запах яблочного пирога, чуть подгоревшей карамели и теста, присыпанного корицей. Праздник!