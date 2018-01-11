Суд в Коми вынес приговор одной из крупнейших наркобанд

Одну из крупнейших за последнее время наркобанду суд в Коми приговорил к длительным срокам заключения. У преступников было изъято свыше 46 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

По ее информации, всего осуждено 23 человека: десять жителей Коми из Сыктывкара, Ухты, Сысольского района, остальные преступники - жители Московской и Орловской областей, Красноярского края. Следствие установило, что все осужденные вели незаконную деятельность в 11 регионах России и занимались сбытом наркотиков, изготовленных в Китае.

Наркогруппировка отличалась иерархичной структурой и высокой степенью конспирации. Роли и функции ее участников четко распределялись. По мнению следователей, свою преступную деятельность они копировали с японской якудзы.

Банду взяли в разработку после того, как в ноябре 2015 года в подмосковном аэропорту Домодедово были обнаружены две посылки с синтетическими наркотиками общей массой свыше 5 килограммов. Следователи выяснили, что эти наркотики члены банды пытались переправить из Красноярска и подмосковной Балашихи в Коми для последующего сбыта.

Максимальное наказание, которое было назначено судом ряду участников сообщества, составило 18 лет лишения свободы.