В Балтийске обезвредили 14 мин времен Великой Отечественной войны

14 минометных мин времен Великой Отечественной войны обезвредила в Балтийске мобильная группа разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, снаряды калибром 81 мм были обнаружены 10 января во время проведения земляных работ на пересечении улицы Чехова и Приморского шоссе.

Флотские саперы на месте произвели разведку, затем изъяли из грунта взрывоопасные предметы и вывезли на полигон "Хмелевка" для уничтожения.

Кстати

В 2017 году флотские саперы обезвредили и уничтожили свыше пяти тысяч снарядов. Чаще всего это артиллерийские боеприпасы больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны. Все они уничтожаются в специально оборудованных местах на флотских полигонах "Хмелевка" и "Правдинский" в Калининградской области.