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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Балтийске обезвредили 14 мин времен Великой Отечественной войны

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

14 минометных мин времен Великой Отечественной войны обезвредила в Балтийске мобильная группа разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота.

В Карелии уничтожили немецкий схрон боеприпасов времен ВОВ

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, снаряды калибром 81 мм были обнаружены 10 января во время проведения земляных работ на пересечении улицы Чехова и Приморского шоссе.

Флотские саперы на месте произвели разведку, затем изъяли из грунта взрывоопасные предметы и вывезли на полигон "Хмелевка" для уничтожения.

Кстати

В 2017 году флотские саперы обезвредили и уничтожили свыше пяти тысяч снарядов. Чаще всего это артиллерийские боеприпасы больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны. Все они уничтожаются в специально оборудованных местах на флотских полигонах "Хмелевка" и "Правдинский" в Калининградской области.

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