В Петербурге ученица "заминировала" школу

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" по факту анонимного звонка о бомбе, якобы заложенной в одной из городских школ.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, инцидент произошел 6 января. Неизвестная девушка позвонила по телефону единой службы спасения 112 и рассказала, что школе на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе угрожает опасность.

Проверка показала, что что никаких опасных устройств и веществ в школе нет. Правоохранителям осталось выяснить, кто звонил спасателям. Накануне выяснилось, что это дело рук 15-летней школьницы. Почему ей захотелось спровоцировать проверку в школе, закрытой на время новогодних каникул, не уточняется.

Как отмечают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, девушку уже изобличили в совершении преступления и отпустили под подписку о невыезде.