В Петербурге рабочий насмерть отравился химикатами

В Петербурге рабочий погиб, отравившись химикатами при чистке контейнера. По данному факту Следственный отдел Пушкинского района ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления, трагедия произошла накануне утром в Шушарах. Трем сотрудникам транспортного предприятия поручили очистить контейнер от остатков присадки для дизельного топлива. По правилам для такой работы нужны противогазы, но их у пострадавших не было. Надев защитную маску, один рабочий полез внутрь резервуара с лопатой. Там ему стало плохо, он потерял сознание. Коллега попытался ему помочь и тоже лишился чувств. Третьему рабочему удалось вытащить из цистерны обоих товарищей, но и он получил отравление.

Первого пострадавшего спасти не успели - он скончался на месте. Остальные госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии.

- Проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инспектора ГИТ, - добавили в Главном следственном управлении. - Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти рабочего.