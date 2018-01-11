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11.01.2018 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону сотрудницу банка обвинили в краже денег пенсионеров

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области сотрудница одного из банков незаконно снимала деньги со счетов пенсионеров. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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27-летняя менеджер по обслуживанию физических лиц в одном из банков Заветинского района Ростовской области несколько месяцев подделывала подписи клиентов, чтобы обналичить деньги с их сберегательных счетов. Таким образом она присвоила около полумиллиона рублей.

Теперь мошенница пойдет под суд, против сотрудницы банка возбуждено уголовное дело. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.

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