На Дону сотрудницу банка обвинили в краже денег пенсионеров

В Ростовской области сотрудница одного из банков незаконно снимала деньги со счетов пенсионеров. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

27-летняя менеджер по обслуживанию физических лиц в одном из банков Заветинского района Ростовской области несколько месяцев подделывала подписи клиентов, чтобы обналичить деньги с их сберегательных счетов. Таким образом она присвоила около полумиллиона рублей.

Теперь мошенница пойдет под суд, против сотрудницы банка возбуждено уголовное дело. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.