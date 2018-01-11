Новости

Путин назвал условия решения корейского кризиса 20:35
Лифтбек Skoda Rapid стал бестселлером марки в России в 2017 году 20:02
Соколов: Пассажиры поедут по МЦД во второй половине 2019 года 19:50
Владимир Путин приехал в "КП" 19:20
Онищенко призвал праздновать Новый год по советской системе 19:18
В Рыбинске запустят производство морских газотурбинных двигателей 19:05
На Украине проверят телеканалы за показ "подрывных" советских комедий 18:55
Сборная Запада выиграла Кубок Вызова МХЛ 18:41
На салатовой ветке метро восстановлено движение поездов 18:34
На учения в Литву прилетят стратегические бомбардировщики США 18:32
В Рыбинске затопило набережную Волги 18:30
Турция упрекнула США в "подрыве мира" в Сирии 18:30
На развитие аэропортов Дальнего Востока выделили 2,2 млрд рублей 18:27
ЦИК: Избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты РФ 18:25
Возмутивший сенаторов учебник истории проверят эксперты РАН 18:23
Украинец разобрал отопление в доме из-за "российского газа" 18:21
Лидер КНР предостерег китайских коммунистов против гедонизма 18:16
Защитник нетрезвой девушки-водителя съел документы дела 18:13
В Калужской области задержан подозреваемый в похищении ребенка 18:10
Минтранс: На субсидирование полетов выделили около 7,2 млрд рублей 18:08
Туристы стали меньше ездить в США 18:01
В Москве угнали фургон со спортивными костюмами на 120 тысяч рублей 17:55
Пять студенток обвинили Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации 17:55
В Подмосковье появились три новых праздника 17:55
В Краснодаре суд рассмотрит дело об избиении детей 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
11.01.2018 19:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томат в награду

Работников одной из волгоградских фирм будут отучать от курения штрафами и премиями
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Бороться за здоровый образ жизни на одном из волгоградских предприятий пищевой промышленности решили методом рубля и томатного сока.

- Первым распоряжением в новом году стал приказ о запрете курения на рабочем месте, сформирована дорожная карта о поэтапном отказе от курения. Некурящие сотрудники ежемесячно получат от директора томатный сок отжима, сделанный по ГОСТу, - написал на своей странице в соцсети руководитель предприятия Влад Минаев.

Фото: depositphotos.com
Названы два продукта, восстанавливающие работу легких курильщиков

На полный отказ от пагубного пристрастия у персонала есть полтора года - до 1 июня 2019 года, когда "посмолить" не получится ни на одном участке производственной территории.

Пока же меры принимаются мягкие. Решил "завязать" - получи банку сока. С 10 января оставили лишь две курилки. Желающие подымить в неположенном месте будут оштрафованы на 500 рублей. За рецидив - взыскание вдвое больше плюс штраф на ту же сумму начальнику отдела. За третье нарушение - полное депремирование. А с июня работники почувствуют, что забыть про сигареты просто выгодно. И все по Трудовому кодексу, статья 209 которого касается сохранения жизни и здоровья работников.

Вообще инициатива Минаева вполне согласуется с новым региональным законом Волгоградской области, вступившим в силу с начала 2018 года. Напомним, что ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма..." наделяет региональные органы власти правом устанавливать дополнительные ограничения.

Волгоградская антитабачная норма вводит запрет на курение во время массовых мероприятий на открытом воздухе и в зонах рекреационного назначения. К ним относятся леса в черте города, скверы, парки, сады и спортплощадки. Под ограничения подпадают и используемые для организации досуга нежилые помещения в многоэтиажках, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Нельзя подымить и менее чем в 15 метрах от входов в помещения администраций, магазинов, парикмахерских, кафе и ресторанов.

Комментарий

Светлана Казаченок, заслуженный юрист РФ:

- Штрафы за курение трудовым законодательством не предусмотрены. Но за счет премии снижать выплаты можно, если это предусмотрено внутренней документацией предприятия. Обычно по положению о премии работодатель вправе начислить меньше или больше. В данном случае логично, что люди, отвлекающиеся на перекуры, работают меньше, чем некурящие.

Главное сегодня

Владимир Путин приехал в "КП"
В Госдуме предупредили об атаке дронов Украины на Крым
Минфин объявил о рекордном объеме покупки валюты
Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Из-за скандала с VIP-камерами уволен замначальника "Матросской тишины"