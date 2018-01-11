Бороться за здоровый образ жизни на одном из волгоградских предприятий пищевой промышленности решили методом рубля и томатного сока.

- Первым распоряжением в новом году стал приказ о запрете курения на рабочем месте, сформирована дорожная карта о поэтапном отказе от курения. Некурящие сотрудники ежемесячно получат от директора томатный сок отжима, сделанный по ГОСТу, - написал на своей странице в соцсети руководитель предприятия Влад Минаев.

На полный отказ от пагубного пристрастия у персонала есть полтора года - до 1 июня 2019 года, когда "посмолить" не получится ни на одном участке производственной территории.

Пока же меры принимаются мягкие. Решил "завязать" - получи банку сока. С 10 января оставили лишь две курилки. Желающие подымить в неположенном месте будут оштрафованы на 500 рублей. За рецидив - взыскание вдвое больше плюс штраф на ту же сумму начальнику отдела. За третье нарушение - полное депремирование. А с июня работники почувствуют, что забыть про сигареты просто выгодно. И все по Трудовому кодексу, статья 209 которого касается сохранения жизни и здоровья работников.

Вообще инициатива Минаева вполне согласуется с новым региональным законом Волгоградской области, вступившим в силу с начала 2018 года. Напомним, что ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма..." наделяет региональные органы власти правом устанавливать дополнительные ограничения.

Волгоградская антитабачная норма вводит запрет на курение во время массовых мероприятий на открытом воздухе и в зонах рекреационного назначения. К ним относятся леса в черте города, скверы, парки, сады и спортплощадки. Под ограничения подпадают и используемые для организации досуга нежилые помещения в многоэтиажках, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Нельзя подымить и менее чем в 15 метрах от входов в помещения администраций, магазинов, парикмахерских, кафе и ресторанов.

Комментарий

Светлана Казаченок, заслуженный юрист РФ:

- Штрафы за курение трудовым законодательством не предусмотрены. Но за счет премии снижать выплаты можно, если это предусмотрено внутренней документацией предприятия. Обычно по положению о премии работодатель вправе начислить меньше или больше. В данном случае логично, что люди, отвлекающиеся на перекуры, работают меньше, чем некурящие.