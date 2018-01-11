В Астрахани экс-сотрудница МВД осуждена за крупное хищение

Ленинский районный суд Астрахани признал виновной в мошенничестве бывшего казначея бухгалтерии Астраханского линейного отдела на транспорте МВД России Ольгу Шапочкину. Женщина похитила более двух миллионов рублей.

Следствием и судом было установлено, что с октября 2015 года по июль 2016 года она каждый месяц составляла заявки на выделение денег для нужд своего отдела, при этом целенаправленно завышала затраты. Затем мошенница получала в банке наличные денежные средства, оформляя кассовые документы бухгалтерии на фактически необходимые суммы, а разницу оставляла себе. Общая сумма причиненного ущерба составила около 2,15 миллиона рублей.

После того, как правоохранительные органы раскрыли преступную схему, женщину уволили из органов внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, Ольге Шапочкиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с учетом и хранением денежных средств, на срок полтора года.