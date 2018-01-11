В Краснодаре суд рассмотрит дело об избиении детей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в нанесении побоев двум малолетним мальчикам на детской площадке (статья 116 УК РФ).

Как уже писала "РГ", еще в октябре в Сети появился ролик, где мужчина избивает ребенка. Вскоре СК начал проверку по данному факту, а еще через какое-то время возбудили и дело.

- По данным следствия, 1 октября минувшего года между мальчиками на детской площадке по улице Гидростроителей произошел конфликт, переросший в драку. Один из участников ссоры о произошедшем рассказал своему отчиму и привел его с собой на площадку, - рассказали в ведомстве. - В итоге мужчина избил обидчика пасынка. У ребенка зафиксированы гематомы, ушиб нижней губы и носа. На этом дебошир не остановился и также ударил еще одного находившегося рядом малолетнего.

По данным правоохранителей, в ближайшее время дело будет направлено в суд.