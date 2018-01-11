На Урале лихач без прав погиб, протаранив маршрутку

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с маршруткой, в котором один человек погиб и еще двое получили ранения. Виновник аварии находился за рулем без водительских прав, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

- Авария произошла сегодня утром на Тургоякском шоссе в Миассе, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 31-летний водитель ВАЗ-21102 по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом ГАЗ-322131. Виновник аварии скончался еще до приезда "скорой". 39-летний водитель маршрутки и один из его пассажиров получили телесные повреждения.

По данным ГИБДД, погибший водитель был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования. Обстоятельства аварии выясняются.