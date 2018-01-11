На Урале лихач без прав погиб, протаранив маршрутку

Новости

В Китае шестерых рабочих раздавило бетонными плитами 12:17
Сирийская армия бьет по террористам из гаубиц "Мста-Б" 12:11
ВТБ начал прием ипотечных заявок по новой госпрограмме 12:09
Снегопад в Москве продлится до утра пятницы 12:07
Стивен Хокинг рассказал о гибели Земли через 200 лет 12:07
На Дону сотрудницу банка обвинили в краже денег пенсионеров 12:01
Роскомнадзор прекратил выдачу бумажных свидетельств о регистрации СМИ 11:51
Длительный тест-драйв Skoda Octavia Scout: Итоги 11:50
Вышли первый постер и трейлер драмы "Исчезновение Сидни Холла" 11:49
В Подмосковье полицейские ликвидировали домашнюю нарколабораторию 11:42
Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов 11:38
В Петербурге ученица "заминировала" школу 11:37
Вышел брутальный трейлер нового "Восставшего из ада" 11:35
На Урале космические спасатели получат звено новых вертолетов 11:35
Школьницу из Хакасии сняли с самолета в аэропорту Хабаровска 11:32
Катрин Денев осудила истерию вокруг голливудских секс-скандалов 11:23
В Томске создадут левитационный 3D-принтер 11:15
Китайцы создали многоразовую бумагу для принтера 11:10
Прокуратура Южной Кореи намерена арестовать имущество и деньги Пак Кын Хе 11:10
Новые трамваи выйдут еще на десять маршрутов в Москве 11:07
Медучреждения Беларуси подключатся к единой системе здравоохранения 11:05
На Восточном начали подготовку к запуску космических спутников 11:04
В Беларуси будут производить маршмэллоу, смартфоны и стальные серпы 11:00
В Евросоюзе объяснили отказ выделить Украине 600 млн евро 11:00
Фильм "Все деньги мира" Ридли Скотта снова оскандалился 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
NASA показало завораживающее видео из центра Млечного Пути
NASA показало завораживающее видео из центра Млечного Пути
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Россиянам начали отказывать в назначении пенсии
Россиянам начали отказывать в назначении пенсии
11.01.2018 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале лихач без прав погиб, протаранив маршрутку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с маршруткой, в котором один человек погиб и еще двое получили ранения. Виновник аварии находился за рулем без водительских прав, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

Ребенок вылетел в лобовое стекло в ДТП на уральской трассе

- Авария произошла сегодня утром на Тургоякском шоссе в Миассе, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 31-летний водитель ВАЗ-21102 по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом ГАЗ-322131. Виновник аварии скончался еще до приезда "скорой". 39-летний водитель маршрутки и один из его пассажиров получили телесные повреждения.

По данным ГИБДД, погибший водитель был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования. Обстоятельства аварии выясняются.

Главное сегодня

Почему Евросоюз отказался выделить Украине 600 млн евро
Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Замначальника "Матросской Тишины" уволили после проверки в СИЗО
Сирийские военные отбили у боевиков аэродром в провинции Идлиб
Трамп признал, что "лучше сотрудничать с Россией"