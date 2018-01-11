Роспотребнадзор утвердил перечень вопросов, которые смогут задавать его сотрудники при плановых и внеплановых проверках (чек-лист). Поэтому к приходу проверяющих руководство предприятий и фирм сможет подготовиться заранее.

Роспотребнадзор входит в число контрольно-надзорных ведомств, которые с этого года будут проверять по-новому. Его чек-лист - объемный перечень вопросов для различных видов деятельности, подпадающих под проверки санитарного ведомства. Он уже есть в открытом доступе, и с ним может ознакомиться любой желающий предприниматель, чтобы понимать, на что проверяющие будут делать акцент, что нужно исправить, какие документы иметь на руках. Например, при проверках объектов общественного питания инспекторы обратят внимание на то, насколько кафе или ресторан соблюдает гигиенические требования по уровню шума, вибрации, излучению от электромагнитных полей, имеются ли изолированные от жилой застройки входы-выходы, существуют ли источники централизованного водоснабжения, регулярно ли вывозится мусор, не приспособлено ли какое-либо из помещений заведения общепита под жилье и не завели ли сотрудники внутри кафе кошечек с собачками или другую домашнюю живность.

Выходить за рамки утвержденного перечня вопросов и формулировать их иначе инспекторы уже не смогут

Проверяя парикмахерские или салоны красоты, сотрудники санитарного ведомства будут просить владельцев предоставить им документы, подтверждающие качество и безопасность используемой парфюмерно-косметической продукции, а также изучат, как стерилизуются инструменты, которыми работают парикмахеры и косметологи, есть ли отдельные изолированные помещения для сауны, солярия, маникюра и педикюра, имеются ли отдельные комнаты отдыха для персонала, а для посетителей - гардероб и туалет.

Роспотребнадзор также продолжит применять риск-ориентированной подход при организации проверок. Еще три года назад была создана информационная база для оценки рисков, которые создает деятельность того или иного предприятия или компании. В результате свыше 200 тысяч производственных объектов были освобождены от плановых проверок, так как установлено, что риск от их деятельности невысокий. С 2008 года общее число проверок Роспотребнадзора сократилось в 4,5 раза. При этом за последние 5 лет количество плановых проверок в сфере торговли сократилось в 18 раз, а в сфере общественного питания - в 11 раз.

200 тысяч объектов производства были освобождены от плановых проверок Роспотребнадзора в результате применения риск-ориентированного подхода

В то же время, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгия Остапковича, совсем отменять проверки нельзя. "Да, давайте не будем кошмарить успешно работающее предприятие, выпускающее полезную продукцию, создающее много рабочих мест для людей. Но нельзя отменять провеки какой-нибудь фирмы, на которую постоянно жалуются клиенты или которая заподозрена в мошенничестве", - считает он.