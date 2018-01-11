Сразу несколько полков, оснащенных мобильными ядерными комплексами "Тополь-М" и "Ярс", вышли на маршруты боевого патрулирования.

Их колонные пути пролегают по нескольким российским регионам - от Ивановской до Иркутской области. Практика мобильного боевого дежурства существует в РВСН давно. Однако это не значит, что "стратеги" из года в год ходят одними и теми же путями. Маршруты их движения постоянно меняются.

Вот и нынешние учения подразумевают "охват" в том числе незнакомой для личного состава местности. Необходимость такой своеобразной логистики очевидна. Прежде всего она позволяет расчетам стратегических ядерных комплексов осваивать новые маршруты боевого патрулирования. Но главное, что смена колонных путей делает мобильную группировку РВСН менее уязвимой для возможных ударов противника.

В свое время стратегические "Тополя" и "Ярсы" специально разработали в двух вариантах - шахтном и подвижном грунтовом. Первые несут дежурство глубоко под землей и надежно защищены от ударов с воздуха. А мобильные средства ядерного нападения еще надо засечь и лишь затем пытаться уничтожить. Чтобы сорвать вражеские атаки и самим нанести удар, в РВСН как раз и организуют боевое дежурство на маршрутах патрулирования. О важности такого вида учебы можно судить на примере Тейковской ракетной дивизии. Во время патрулирования она прикрывает своими пусковыми установками территорию, сопоставимую по размерам с суммарной площадью нескольких европейских государств.

Кульминацией этих учений РВСН станут условные пуски ракет стратегических комплексов "Тополь-М" и "Ярс"

Хотя средства маскировки, в том числе специальные аэрозольные облака, делают технику практически невидимой с воздуха, а в местах ее нахождения работают средства радиоэлектронной борьбы, спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть с орбиты наши "Тополя" и "Ярсы". Задача космической разведки - определить координаты и направление движения стратегических комплексов. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям ракетчиков.

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак. Все это будет проигрываться и сейчас - во время марша, преодоления участков условно зараженной территории, при рассредоточении пусковых установок на полевых позициях, их маскировке и боевом охранении. Для борьбы с условными диверсантами расчеты "Тополей" и "Ярсов" используют специальные машины "Тайфун-М", оснащенные беспилотниками.

Ну а кульминацией этих масштабных учений станут условные пуски ракет.