Сборная Запада выиграла Кубок Вызова МХЛ

Сборная Запада уверенно переиграла команду Востока в матче Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги. Этот поединок проводился в рамках Недели звезд хоккея, стартовавшей накануне в Астане.

Матч с участием лучших молодых хоккеистов стал уже девятым по счету. Пока подавляющее преимущество в этом противостоянии у представителей Запада, одержавших седьмую победу. Далась она команде, возглавляемой наставником "СКА-1949" Михаилом Милехиным, достаточно легко. "Западные" выиграли каждый из трех периодов, а общий счет получился и вовсе впечатляющим - 7:3 (2:1, 3:1, 2:1). В составе победителей отличились Герман Волошин, Николай Коваленко, Евгений Царюк, Артем Чернов и Игорь Гераськин, оформивший дубль. У команды Востока шайбы на счету Михаила Шабанова, Егора Коробкина и Ильдара Абдеева.

Также по итогам матча были определены четверо лучших хоккеистов, которые сыграют в Матче звезд КХЛ. Это шоу, напомним, состоится в воскресенье, а днем ранее на "Барыс-Арене" пройдет Мастер-шоу, где хоккеисты будут соревноваться в разнообразных конкурсах. От МХЛ на этом празднике сыграют сын знаменитого Андрея Коваленко Николай ("Локо"), Герман Волошин ("Амурские тигры"), Игорь Гераськин ("Алмаз") и Егор Коробкин "Стальные лисы". В какие команды они попадут, определится в пятницу вечером в результате отдельной жеребьевки.