СМИ: "Динамо" готово оштрафовать Погребняка на 20 млн евро

Футбольный клуб "Динамо" начал расследование в отношение нападающего команды Павла Погребняка. Как сообщил телеканалу "Матч ТВ" источник, знакомый с ситуацией, руководство "бело-голубых" провело подготовительную работу для расследования. В случае, если Погребняк откажется расторгнуть контракт, истекающий по окончании нынешнего сезона, он вынужден будет заплатить 20 миллионов евро.

Напомним: "Динамо" решило наказать своего игрока из-за пропуска домашнего матча Премьер-лиги против махачкалинского "Анжи" 9 декабря прошлого года. По неофициальной информации, накануне встречи Погребняк сообщил в клубе, что заболел, и был отпущен домой. Как теперь выяснилось, вместо этого он отправился в Турин на матч "Ювентуса" вместе со своими братьями. В социальных сетях появилась фотография брата бывшего форварда российской сборной - Кирилла, свидетельствующая о том, что Павел отдыхал в тот день в Италии.

К слову, уже в пятницу "Динамо" отправится на первый зимний сбор в Турцию. По решению тренерского штаба с командой не полетят сразу пять игроков, в том числе и Погребняк. Он останется заниматься на базе клуба в Новогорске. В нынешнем сезоне Павел провел лишь один матч в Премьер-лиге, выйдя на замену во втором тайме встречи с "Тосно".