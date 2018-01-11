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11.01.2018 23:57
Рубрика: Спорт

СМИ: "Динамо" готово оштрафовать Погребняка на 20 млн евро

Текст: Артур Нанян

Футбольный клуб "Динамо" начал расследование в отношение нападающего команды Павла Погребняка. Как сообщил телеканалу "Матч ТВ" источник, знакомый с ситуацией, руководство "бело-голубых" провело подготовительную работу для расследования. В случае, если Погребняк откажется расторгнуть контракт, истекающий по окончании нынешнего сезона, он вынужден будет заплатить 20 миллионов евро.

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Напомним: "Динамо" решило наказать своего игрока из-за пропуска домашнего матча Премьер-лиги против махачкалинского "Анжи" 9 декабря прошлого года. По неофициальной информации, накануне встречи Погребняк сообщил в клубе, что заболел, и был отпущен домой. Как теперь выяснилось, вместо этого он отправился в Турин на матч "Ювентуса" вместе со своими братьями. В социальных сетях появилась фотография брата бывшего форварда российской сборной - Кирилла, свидетельствующая о том, что Павел отдыхал в тот день в Италии.

К слову, уже в пятницу "Динамо" отправится на первый зимний сбор в Турцию. По решению тренерского штаба с командой не полетят сразу пять игроков, в том числе и Погребняк. Он останется заниматься на базе клуба в Новогорске. В нынешнем сезоне Павел провел лишь один матч в Премьер-лиге, выйдя на замену во втором тайме встречи с "Тосно".

У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч⚽️. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера🇮🇹🔝. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!⚪️⚫️😉😍 #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday

Публикация от Kirill Pogrebnyak (@kirill_poga)

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