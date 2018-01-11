Украинец разобрал отопление в доме из-за "российского газа"

Житель украинской Винницы разобрал отопление в собственном доме, испугавшись газа из России. Об этом 11 января сообщает украинское издание "Вести". В настоящее время мужчина госпитализирован.

Как оказалось, житель Винницы оказался настолько обеспокоен тем, что его дом отапливается, как он считал, газом из России, что разобрал газовый котел и все электроприборы в доме. Он работал без перерыва на еду и сон в течение пяти суток подряд.

Его мать вынуждена была вызвать врачей из областной психоневрологической больницы. Медики признали мужчину опасным для окружающих. Местный суд выдал постановление отправить заболевшего на принудительное лечение.

Украина занимает первое место в Европе по числу психических расстройств. Об этом министерство социальной политики заявило в октябре 2017 года. Порядка 3 процентов населения страдает от различных нервных и психических заболеваний, причем ситуация становится все хуже.

