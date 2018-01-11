Новости

Путин назвал условия решения корейского кризиса 20:35
Лифтбек Skoda Rapid стал бестселлером марки в России в 2017 году 20:02
Соколов: Пассажиры поедут по МЦД во второй половине 2019 года 19:50
Владимир Путин приехал в "КП" 19:20
Онищенко призвал праздновать Новый год по советской системе 19:18
В Рыбинске запустят производство морских газотурбинных двигателей 19:05
На Украине проверят телеканалы за показ "подрывных" советских комедий 18:55
Сборная Запада выиграла Кубок Вызова МХЛ 18:41
На салатовой ветке метро восстановлено движение поездов 18:34
На учения в Литву прилетят стратегические бомбардировщики США 18:32
В Рыбинске затопило набережную Волги 18:30
Турция упрекнула США в "подрыве мира" в Сирии 18:30
На развитие аэропортов Дальнего Востока выделили 2,2 млрд рублей 18:27
ЦИК: Избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты РФ 18:25
Возмутивший сенаторов учебник истории проверят эксперты РАН 18:23
Украинец разобрал отопление в доме из-за "российского газа" 18:21
Лидер КНР предостерег китайских коммунистов против гедонизма 18:16
Защитник нетрезвой девушки-водителя съел документы дела 18:13
В Калужской области задержан подозреваемый в похищении ребенка 18:10
Минтранс: На субсидирование полетов выделили около 7,2 млрд рублей 18:08
Туристы стали меньше ездить в США 18:01
В Москве угнали фургон со спортивными костюмами на 120 тысяч рублей 17:55
Пять студенток обвинили Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации 17:55
В Подмосковье появились три новых праздника 17:55
В Краснодаре суд рассмотрит дело об избиении детей 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
11.01.2018 18:21
Рубрика: В мире

Украинец разобрал отопление в доме из-за "российского газа"

Текст: Константин Волков

Житель украинской Винницы разобрал отопление в собственном доме, испугавшись газа из России. Об этом 11 января сообщает украинское издание "Вести". В настоящее время мужчина госпитализирован.

Как оказалось, житель Винницы оказался настолько обеспокоен тем, что его дом отапливается, как он считал, газом из России, что разобрал газовый котел и все электроприборы в доме. Он работал без перерыва на еду и сон в течение пяти суток подряд.

Порошенко снова хочет покупать российский газ напрямую

Его мать вынуждена была вызвать врачей из областной психоневрологической больницы. Медики признали мужчину опасным для окружающих. Местный суд выдал постановление отправить заболевшего на принудительное лечение.

Украина занимает первое место в Европе по числу психических расстройств. Об этом министерство социальной политики заявило в октябре 2017 года. Порядка 3 процентов населения страдает от различных нервных и психических заболеваний, причем ситуация становится все хуже.
 

Главное сегодня

Владимир Путин приехал в "КП"
В Госдуме предупредили об атаке дронов Украины на Крым
Минфин объявил о рекордном объеме покупки валюты
Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Из-за скандала с VIP-камерами уволен замначальника "Матросской тишины"