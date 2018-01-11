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11.01.2018 19:24
Рубрика: Власть

Набили цену

Регионы-лидеры по госзакупкам удивили
Текст: Виталий Ахмеров, Инесса Доценко, Юлия Потапова
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Ульяновская, Кемеровская области и Хабаровский край стали лидерами рейтинга регионов с самыми эффективными госзакупками. Его подготовил Аналитический центр при правительстве РФ по итогам первого полугодия 2017 года. Расчеты проводились на базе данных компании "Закупки360".

Любопытно, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург заняли только 48-е, 52-е и 41-е места в общем рейтинге. Эксперты объясняют это изменением методики расчетов.

Лидер рейтинга Ульяновская область еще год назад занимала 27-ю позицию, а в 2015-м была на 51-м месте. Местные власти рассказали, как им удалось этого добиться. "Убрали избыточные требования, оставив лишь те, которые объективно важны и нужны. И количество жалоб уменьшилось практически в разы, а закупочные процедуры стали проходить гораздо быстрее", - сообщил "РГ" первый зампред правительства Ульяновской области Дмитрий Богданов .

Фото: depositphotos.com
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Ульяновские чиновники следят и за тем, чтобы начальная цена самых крупных госконтрактов не была завышена. Для этого при облправительстве и губернаторе создана специальная комиссия. В региональном управлении ФАС к выводам составителей рейтинга отнеслись скептически. По их данным, доля обоснованных жалоб на госзаказчиков в первом полугодии 2017 года составила 30 процентов, а не 0,08 процента, как в исследовании.

В Кемеровской области, занимающей второе место в рейтинге, УФАС в прошлом году завалили почти 900 жалобами на подозрительные закупки, из них 262 были признаны обоснованными.

В прошлом году кемеровские антимонопольщики оштрафовали более чем на 600 тысяч рублей фармацевтическую фирму - участника торгов на закупку медикаментов для больниц области на 56,5 млн рублей.

- Компании заключили устное антиконкурентное соглашение и применяли на торгах одну и ту же схему: в отсутствие других участников какое-либо из двух обществ делало предложение, а второе снижало цену на один процент и становилось победителем, - рассказали в УФАС.

Лидер рейтинга Ульяновская область еще год назад занимала 27-ю позицию

Третье место Хабаровского края мало кто ставит под сомнение в регионе. Даже территориальное отделение ОНФ, на протяжении последних лет буквально под лупой изучающее региональные госзакупки.

- Например, у нас среднее количество заявок на одну закупку выше среднероссийского - 3,1 против 2,7, - хвалится Константин Кулумбегов, зампредседателя комитета госзаказа Хабаровского края.

По принятым в регионе правилам требуется заранее указать в заявке двух подходящих по параметрам производителей (не поставщиков!) техники или оборудования. Так, из техзадания убираются характеристики, соответствующие только одному товарному знаку.

Эксперты аналитического центра рассчитывают, что их рейтинг будет полезен для анализа "слабых" и рисковых мест систем управления госзаказом в регионах.

Комментарий

Артем Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России:

- В числе наиболее распространенных нарушений со стороны заказчиков на госзакупках (44-ФЗ) - установление требований о предоставлении в составе заявок сведений о химическом составе, конкретных показателях товаров, являющихся результатом технологических процессов их изготовления. Такие требования могут существенно сократить число потенциальных участников закупки, так как на этапе подачи заявки они не обязаны владеть информацией о его составе. К излишней детализации относится требование заказчика указать в составе заявки химический состав пластика закупаемой ручки, метод проката пластика при изготовлении папок для хранения бумаг и т.д.

При закупках по 223-ФЗ зачастую заказчиком устанавливается закрытый произвольный список банков, в которых возможно получение банковской гарантии для подачи заявки и обеспечения обязательств по договору. Также частое нарушение на закупках госкомпаний - установление требований о наличии у участника определенных материальных ресурсов, конкретного оборудования в собственности и числа сотрудников в штате на момент подачи заявки.

Подготовила Ольга Бухарова

Инфографика РГ / Антон Переплетчиков / Ольга Бухарова

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