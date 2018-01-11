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11.01.2018 04:39
Рубрика: В мире

В Бразилии установлен рекорд по числу желающих получить статус беженца

Текст: Алексей Чуриков (Бразилиа)
Согласно опубликованным данным Национального центра беженцев Бразилии, в 2017 году в стране был установлен абсолютный рекорд числа запросов иностранных граждан на получение статуса беженца.

Всего за год в миграционную службу страны обратилось почти 34 тысячи человек, что является самым высоким показателем за тридцатилетний период ведения такой статистики. Но далеко не все из этих запросов будут одобрены. Хоть бразильское миграционное законодательство и можно назвать одним из наиболее либеральных в мире, но официально статус беженца в этой стране на данный момент обрели около 11 тысяч человек из 82 государств.

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Число желающих получить убежище в Бразилии в сравнении с 2016 годом выросло почти в три раза. Эксперты отмечают наметившуюся в последние пять лет устойчивую тенденцию роста миграционного потока из соседней Венесуэлы. В прошлом году, например, венесуэльцы составили более половины (52,7 процента) от общего числа иностранцев - около 18 тысяч человек. Основной поток мигрантов из этой страны приходится на два приграничных бразильских штата - Рорайма и Амазонас. По числу запросов со стороны венесуэльских граждан Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США.

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За венесуэльцами в своем желании обрести новую жизнь в Бразилии в статусе беженца следуют граждане Кубы (семь процентов), Гаити (семь процентов), Анголы (шесть процентов) и Китая (четыре процента). Примечательно, что согласно тем же данным статистики, бразильские власти за последние пять лет предоставляли официальный статус беженца чаще гражданам Сирии, нежели представителям других государств. К настоящему времени сирийцы составляют около 25 процентов от общего числа официальных беженцев в Бразилии.

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