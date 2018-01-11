Римский трибунал вступился за права детей, обязав их родителей умерить пыл и прекратить беспорядочно делиться подробностями частной жизни своих подросших чад на просторах Интернета без их предварительного на то согласия.

Согласно постановлению суда, впредь родители, публикующие фотографии своих несовершеннолетних детей в социальных сетях, будут обязаны не только удалить не устраивающие их отпрысков изображения, но также выплатить "пострадавшим" штраф на круглую сумму в 10 тысяч евро. Этому без преувеличения "революционному" решению судей предшествовало разбирательство по делу 16-летнего подростка, подавшего жалобу в суд на собственную мать, регулярно выкладывавшую без разрешения сына его фотографии на "Фейсбуке", параллельно щедро делясь со своими подписчиками всеми деталями бракоразводного процесса с его отцом.

Опасаясь негативной реакции со стороны своего окружения в Италии, которому теперь известны подробности его личной жизни, парень заявил о своем намерении "начать жизнь с чистого листа" и поехать учиться в США. Суд под руководством Моники Веллети, посчитав его претензии обоснованными и правомерными, а действия его матери несанкционированными, присудил выплату штрафа в размере 10 тысяч евро в пользу юного истца.

Впредь родители, публикующие фотографии детей в соцсетях, будут оштрафованы

Основанием к принятию решения стали статья 16 Конвенции о правах несовершеннолетних от 1989 года, а также статья 96 закона об авторском праве, в которой черным по белому прописано, что фотография человека не может быть публично распространена без его согласия.

Комментарий

Энцо Пеннетта, социолог, писатель:

- На мой вкус, это постановление слишком жесткое. Я в нем усматриваю не что иное, как вмешательство во внутренние дела семьи, отношения в которой из-за этого могут сильно пострадать. Штраф в 10 тысяч евро - слишком высокая цена за подобные действия родителя. Если родитель разместил фото, которые публиковать не следовало, вполне достаточно обязать его эти фото удалить. Зачем его обдирать как липку. По-моему, подобные вердикты могут привести к тому, что в один прекрасный день суд запретит публиковать какие бы то ни было фото без соответствующего разрешения тех, кто на них изображен.