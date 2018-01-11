В Китае взорвался столкнувшийся с сухогрузом нефтяной танкер

На панамском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом у берегов Китая, произошел взрыв. На месте происшествия временно приостановлены работы по тушению пожара, поисково-спасательные суда отошли на безопасное расстояние, передает РИА Новости.

Взрыв на танкере, который перевозил 136 тысячи тонн газового конденсата, создает потенциальную угрозу для экологии. Газовый конденсат содержит в себе токсичный сероводород и при испарении может загрязнить атмосферу, это также чревато для здоровья человека.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья КНР. На борту нефтевоза находились 32 человека, связь с ними прервалась.