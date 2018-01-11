В Мельбурне нашли начиненный взрывчаткой автомобиль

На востоке австралийского города Мельбурн полиция обезвредила самодельное взрывное устройство.

Как пишет ТАСС, в районе Бэйсуотер стражи порядка обратили внимание на припаркованную у обочины Тойоту с номерами, которые значились как украденные. В машине находились парень и девушка, которые, заметив полицейских, скрылись.

Чуть позже сбежавшую 21-летнюю местную жительницу задержали, и она уже дает показания. В автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство и множество других подозрительных предметов.

Прибывшие на место происшествия саперы переместили бомбу в безопасное место и взорвали ее.