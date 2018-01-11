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11.01.2018 18:45
Рубрика: Экономика

В Минстрое допустили снижение ставки по ипотеке до 6 процентов

Текст: Евгений Гайва
Ставки по кредитам на ипотечном рынке в России могут снизиться до 6 процентов годовых.

В таком случае может быть пересмотрена и программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: PhotoXPress
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Сейчас ставка по льготной ипотеке для семей, у которых второй и третий ребенок появились с 1 января 2018 года, установлена в 6 процентов годовых. Более высокий процент субсидируется государством. Госпрограмма действует до 2022 года, но если до этого времени ипотечные ставки и на рынке снизятся до 6 процентов, то программа может быть пересмотрена досрочно, отметил министр.

"Мы видим, что снижается уровень инфляции, ключевая процентная ставка Центробанка. Не исключаем, что по завершению этой программы ипотечные ставки снизятся ниже 6 процентов",- пояснил Александр Мень. Он также добавил, что на рынке сложилась хорошая тенденция по ипотечному кредитованию, ипотека становится драйвером как строительной отрасли, так и экономики в целом.

Программа субсидирования льготной ставки в 6 процентов годовых с 1 января 2018 года для семей с двумя или тремя детьми разработана по поручению президента.

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