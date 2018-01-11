Теперь в маргаринах и всевозможных заменителях молочного жира должно содержаться не более 2 процентов транс-изомеров жирных кислот или, как их чаще называют, трансжиров. На территории Таможенного союза, включающего Россию, Беларусь, Армению, Киргизию и Казахстан, вступили в силу изменения к техническому регламенту на масложировую продукцию.

Как пояснили "Российской газете" в Евразийской экономической комиссии, под ограничение попали такие продукты, как маргарины, растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, растительно-сливочные и растительно-жировые топленые смеси, жиры специального назначения (то еcть кулинарные, кондитерские, хлебопекарные жиры), заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао, заменителей масла какао. Во всех этих продуктах содержатся транс-изомеры.

Считается, что опасная для человека доза - 3 грамма трансжиров в день

Что же из себя представляют трансжиры и насколько они опасны для организма человека? Как поясняет начальник лаборатории химии пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Бессонов, транс-изомеры жирных кислот бывают животного и промышленного производства. "Организм животных, в частности коров, вырабатывает такие изомеры, - рассказывает Бессонов. - Поэтому трансжиры присутствуют и в молоке, и в сливочном масле, и в сыре, и в сметане, и в говядине. Но это - природные животные транс-изомеры. А есть еще транс-изомеры промышленного производства, которые считаются наиболее опасными для здоровья человека".

Промышленные трансжиры получают при гидрировании растительных масел. Это - химический процесс, целью которого является превращение жидких масел в твердые для их широкого применения в качестве ингредиентов при жарке и выпечке. Гидрогенизированные масла используются в пищевом производстве для приготовления таких продуктов, как печенье, торты, пироги, всевозможные чипсы и фаст-фуд. "От одной порции картофеля фри в неделю или пачки чипсов, или пирожного, конечно же, ничего страшного не случится, но вот если злоупотреблять продуктами с измененным молекулярным составом, тогда, действительно, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, что может привести к развитию ишемической болезни сердца и, как следствие, к инсультам и инфарктам". Считается, что опасная для человека доза - менее 3 граммов трансжиров в день. А, по оценке Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, россиянин в день употребляет 3-4 грамма трансжиров, которые содержатся прежде всего в популярных фаст-фудах, печенье, мороженом, глазированных сырках, всевозможной выпечке, одним словом, во всем том, что все так любят употреблять в качестве перекуса между основными приемами пищи.

"Долю трансжиров однозначно необходимо уменьшать, но не только в маргарине и кулинарных и кондитерских жирах, - подчеркивает Владимир Бессонов. - Мы выступаем за то, чтобы ввести нормирование всех видов переработанных жиров. С таким предложением обратились в минздрав и Роспотребнадзор. Кроме этого, по нашему мнению, необходимо законодательно обязать производителей указывать на всех без исключения продуктах питания наличие присутствия в них трансжиров и их непосредственное количество. Тогда покупатель сможет сам просчитать, сколько он съедает в день таких жиров". По мнению Бессонова, с уменьшением доли трансжиров никакие продукты с наших прилавков не исчезнут. "Производители будут искать другие технологии, - считает он. - В конце концов в Калифорнии гидрогенизированные масла вообще запрещены, но при этом фаст-фуд там прекрасно существует".

2 процента транс-изомеров жирных кислот теперь может содержаться в маргарине

Стоит особо подчеркнуть, что сегодня только производители, выпускающие маслосодержащие продукты с трансжирами, обязаны указывать их количество на этикетках своих товаров. Как подчеркивают в Евразийской экономической комиссии, это правило с ужесточением техрегламента на масложировую продукцию никто не отменял. При этом маркировка должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей. Надписи, знаки, символы должны быть контрастны фону, на котором размещена маркировка. Размер шрифта установлен только для даты изготовления и срока годности масложировой продукции (при массе продукции до 100 граммов размер шрифта не менее 2,8 мм; при массе продукции свыше 100 граммов - не менее 3,2 мм).

Где содержатся неполезные жиры?

Жирные мясные продукты

Молочные продукты с высокой жирностью

Шоколад

Фаст-фуд

Кондитерские изделия

Хлебобулочные изделия

Маргарин

Майонез

Соусы

Чипсы

Поп-корн

Справка "РГ"

Как понять сколько трансжиров содержится в продукте?

Если на этикетке указано количество насыщенных жиров, то для определения степени их опасности стоит учитывать следующее: