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Рубрика: Общество

Приедут не все

Россия снижает квоты на мигрантов для работы в винных магазинах и такси
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
В России станет меньше водителей-мигрантов и гастарбайтеров из дальнего зарубежья. Это предусматривают два постановления правительства, которые вступили в силу в январе.

Первое устанавливает допустимые доли иностранных работников в разных сферах экономики. Доля мигрантов среди работников транспортных компаний - пассажирских и грузовых - снизится на два процента по сравнению с 2017 годом, до 28 процентов.

Директор департамента занятости населения минтруда Михаил Кирсанов ранее уточнял, что сделано это по просьбе минтранса, профсоюзов и работодателей в транспортной сфере. Происходит снижение квоты не первый год. Это должно повысить безопасность перевозок и дать дополнительные возможности россиянам.

Фото: РИА Новости
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А в розничную торговлю алкоголем в специализированных магазинах можно принимать на работу не более 15 процентов гастарбайтеров от общего числа работников. Столько же - в розничную торговлю табаком. Запрещено нанимать иностранных работников в розничную торговлю лекарствами.

Установлена доля найма мигрантов на работу в сельское хозяйство - 50 процентов от численности работников на предприятии. Впрочем, есть и здесь исключения - в ряде регионов не будет ограничений на наем мигрантов в сельское хозяйство. Это Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Московская, Ростовская, Саратовская области. Здесь высокая потребность во временных работниках в период уборочной, пояснили в минтруде.

Второй документ устанавливает квоту на привлечение работников из дальнего зарубежья. В 2018 году их должно быть не более 140 423 человека. Это 79,3 процента от потребности 2017 года. Квота установлена с учетом заявок регионов.

Как отмечают в минтруде, в 94,8 процента случаев иностранцы привлекаются на вакансии, требующие профессиональной квалификации и для реализации инвестпроектов.

Количество "визовых" мигрантов снижается отчасти в связи с тем, что в Россию приезжает немало безвизовых. А для них никакие квоты не требуются. Они могут покупать патенты, дающие право работать в России, и трудиться здесь.

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