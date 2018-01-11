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Рубрика: Власть

Мертвый сезон

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
В Вильнюсе обнародовали документы о якобы агентурном прошлом Донатаса Баниониса (1924 - 2014). Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что советский артист был завербован Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР и поставлял информацию этой спецслужбе.
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"В документах КГБ содержится информация о том, - говорится в заявлении, - что агент "Бронос" был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего в США". Согласно документам, которыми оперирует Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, Банионис поставлял КГБ информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе: "Перед поездками на Запад агентов инструктировали о том, какая информация важна для КГБ, с кем следовало бы завязать контакты для того, чтобы эмигрантская печать положительно отзывалась о происходящем в СССР". По данным центра, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка.

Правдива ли эта информация? Какие обстоятельства, подробности, нюансы сопутствовали вербовке, если предъявленные документы не фейковые? Действительно ли роль разведчика Ладейникова, блистательно сыгранная в фильме "Мертвый сезон", оказалась для великого артиста пророческой? Самого Баниониса уже не спросишь. И самое главное - надо ли нам это знать?

В связях с коммунистической госбезопасностью подозревают и лидера знаменитого профсоюза "Солидарность" Леха Валенсу. Подозревают уже почти четверть века. И все это время свою причастность к агентурной деятельности он категорически отрицает: "Я никогда не сотрудничал со спецслужбами, не брал денежных средств, ни одного устного или письменного доноса не делал". В 2000 году Люстрационный суд Польши рассматривал дело "Болека" и признал, что Валенса с коммунистическими спецслужбами не сотрудничал, якобы госбезопасность ПНР специально завела досье секретного агента на лидера "Солидарности", чтобы оклеветать его и тем самым помешать присуждению ему Нобелевской премии мира.

В Вильнюсе обнародовали документы о якобы агентурном прошлом Донатаса Баниониса
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Документов, неопровержимо доказывающих, что Валенса не просто подписал формальное обязательство о сотрудничестве, но реально сотрудничал с тайной полицией, доносил и брал за это деньги, таких документов, вероятно, не найдено. Но их будут искать, как, вероятно, будут искать и новые свидетельства, изобличающие Баниониса в сотрудничестве с КГБ. Зачем? Этот вопрос возвращает нас к теме, выходящей за пределы конкретных историй с экс-президентом Польши и народным артистом СССР. Речь идет о люстрации. Через нее прошли все страны Восточной Европы. В том числе и Польша. Там в свое время был принят соответствующий закон. Его действие распространялось на министров, депутатов, сенаторов, судей, чиновников разного ранга. Те из них, кто прежде сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, должны были в этом публично покаяться и заслужить прощение. Те же, кто, по мнению властей, пытался скрыть свое прошлое, подлежали увольнению с общественной оглаской. Под люстрацию в разные годы попали вице-премьер Януш Томашевский, председатель сейма Юзеф Олекса, министр финансов Зита Гилёвска, другие представители верховной власти. Порочащие документы нашлись и на президента Александра Квасьневского.

В июле 2006 года нижняя палата польского парламента расширила действие закона о люстрации, распространив его на глав местных администраций, руководителей компаний с государственным участием, ученых, университетских профессоров, директоров школ и журналистов (после вмешательства Конституционного трибунала Польши от люстрации все же освободили работников СМИ, бизнесменов, представителей науки и преподавателей негосударственных вузов). А в январе 2007 года разразился скандал, вызванный отставкой митрополита Варшавского Станислава Вельгуса, признавшего свои связи со спецслужбами социалистической Польши в 70-е годы.

Нечто подобное происходило и в Чехии, и в Польше, и в Эстонии. Через люстрацию прошли все страны Восточной Европы

Внеочередной сейм польских епископов принял решение создать комиссию, которая изучит биографии всех 45 епископов страны для выявления их контактов с госбезопасностью ПНР.

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Нечто подобное наблюдалось и в Чехии. Когда чешская компартия была объявлена преступной организацией, почти 140 тысяч бывших партработников и сотрудников спецслужб на пять лет лишились права занимать государственные должности, а заодно были убраны со значимых постов и другие люди с якобы "темным прошлым", на самом же деле просто недостаточно лояльные. Так происходило и в Литве, и в Эстонии. Так происходило и на Украине, где люстрация напоминала произведенное ранее свержение красной звезды с купола Верховной рады, крушение памятников Ленину, ликвидацию скульптуры рабочих, крестьян и другие подобные действия, направленные на смену политического дизайна. Это была все та же борьба с символами, только живыми, одушевленными. И опять же с символической победой. Потому что других политиков, депутатов, чиновников, кроме тех, что в наглядном наличии, на Украине нет.

Соблазн изъять из политического и хозяйственного обращения организаторов и проводников советского тоталитаризма испытала в начале 90-х и Россия. Разговоры о необходимости люстрации в ту пору возникали. К счастью, до такого расчета с прошлым дело не дошло. К счастью - потому что подобное самоочищение привело бы к грандиозному расколу общества. С принятием закона о люстрации это может случиться в любой постсоциалистической стране, где едва ли не каждый, кому сейчас за пятьдесят, "состоял", "сотрудничал", "участвовал".

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