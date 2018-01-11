Вандалы повредили настенную фреску в древних Помпеях

В древнеримском городе Помпеи вандалы проникли в один из закрытых для публики домусов и повредили античную настенную фреску с изображением бога Диониса и Ариадны.

"Дирекция парка вызвала собственных реставраторов для начала восстановления фрески. Я надеюсь, что виновные будут найдены. Подобные поступки наносят урон Италии и ее культурному наследию", - заявил директор археологического комплекса Массимо Осанна.

РИА Новости напоминает, что город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был полностью разрушен в результате извержения вулкана Везувий в 79 году. Сейчас это музей под открытым небом. В 1997 году его внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.