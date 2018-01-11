На "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков рассказал о прогнозе на 2018 год. МЧС России традиционно в начале каждого года готовит прогноз, чего ждать от природы и техники.

Владимир Пучков: Происходят глобальные изменения климата, которые учитываются в прогнозах. Фото: Сергей Михеев

Погодные прогнозы российские спасатели из центра "Антистихия" готовят на основе информации синоптиков, а техногенными катаклизмами занимаются аналитики из профильных департаментов МЧС и научных учреждений. Понятно, что прогнозы - вещь неблагодарная. Но прошлогодний прогноз МЧС на 2017 год сбылся едва ли не на сто процентов. Сбудется ли новый, покажет время.

Владимир Андреевич, понятно, что МЧС не прорицатель и любые прогнозы имеют вероятностное значение. И все же наших читателей волнует, чего нам ждать от стихии? И каков характер будет у начавшегося года?



Владимир Пучков: Есть вещи, которые можно спрогнозировать с вероятностью сто процентов, один в один. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в Российской Федерации будет весна и обязательно наступит лето. Это, конечно, шутка.

А если без шуток?



Владимир Пучков: Конечно, сейчас идет настоящая многоснежная морозная зима. Но морозная она не во всех регионах. На переднем крае - Дальний Восток, Сибирь и арктические регионы. В этом году, кстати, уже были морозы далеко за сорок. Но специфика зимы конца 2017 года - начала 2018 года, как и во всем мире, в том, что происходят сдвиги по времени, по срокам становления и укрепления льда, по наступлению низких температур, по объемам выпавшего снега и другим параметрам. Происходит это в связи с глобальными изменениями климата, которые трудно учитывать в долгосрочных прогнозах. Это очень серьезная тема, и МЧС России смогло попасть почти в яблочко относительно прошлогоднего прогноза. Как мы прогнозировали, скажем, увеличение рисков в отношении природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сильного половодья в Сибири и на Юге страны, так оно и произошло.

А в этом году?



Владимир Пучков: Ничего особенно катастрофического от нового года не ждем, но, естественно, есть особенности. Например, МЧС прогнозировало задержку графика включения в работу всех зимников и ледовых переправ. И сейчас это реальность. Задержка времени становления ледовых переправ продолжается и создает проблемы хозяйственной деятельности в северных широтах.

Кроме того, в конце 2017 года и сейчас еще в некоторых регионах России подтоплены низководные мосты, что требует усилить работу транспортной инфраструктуры. Конечно же, МЧС тщательно и внимательно мониторит все изменения в области природных техногенных рисков.

У нас и в 2017-м и уже в 2018 году были резкие перепады суточной температуры, мощные осадки, сильные ветры, которые потребовали напряженной деятельности всех реагирующих подразделений от Сахалина до Калининградской области.

6 января нового года мы работали в Ненецком автономном округе. Температура воздуха была 0, хотя ровно два года назад я там был, и погода была минус 25-30. Подобные колебания, конечно, создают высокие риски чрезвычайных ситуаций.

Настоящая многоснежная зима себя еще проявит. Просто, пока наблюдается задержка по времени

В этом и есть особенность нынешнего прогноза?



Владимир Пучков: Да. В частности, мы прогнозируем увеличе ние транспортных рисков в целом, и в особенности связанных с ДТП на дорогах.

И несмотря на то, что общее количество ДТП снижается, именно тяжелые дорожно-транспортные происшествия вызывают у нас особую тревогу. Приведу простые цифры: у нас общее снижение аварийности на дорогах - минус 30 процентов за последние годы.

Но первые дни наступившего года показали рост аварий с тяжелым исходом.

Какие еще неожиданности ждете от 2018 года?

Владимир Пучков: 2018 год будет стабильный. Традиционно будут представлять реальную опасность и угрозы все риски циклического характера, связанные с изменением погодных условий.

Кроме того, прогнозируем достаточно высокие риски аварий и сбоев на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Это энергетика, горячее и холодное водоснабжение, перебои с отоплением.

В весенний период традиционно мы ожидаем серьезные паводки и в европейской части, и в Сибири, в ряде регионов Дальнего Востока.

Но в этом году снега вроде мало.

Владимир Пучков: Зима еще продолжается. Несмотря на то что в некоторых регионах сдвиг по времени для холодов и снега - неделя, в некоторых районах - 2-3 недели, а в отдельных регионах вообще месяц, все равно зима принесет очень серьезные проблемы в виде снегопадов, похолоданий и создания дополнительных рисков.

Риски, связанные с транспортными коммуникациями и транспортной доступностью, не скажутся ли на времени приезда пожарных машин и спасательных бригад к местам чрезвычайных ситуаций?

Владимир Пучков: Пожарно-спасательные подразделения прибудут вовремя в любую погоду. МЧС совершенствует свою работу год от года. В этом нам во многом помогает новая техника. Сейчас в спасательных подразделениях появились не только проходимая тяжелая техника, но и, так сказать, легкая кавалерия в виде квадроциклов и снегоходов, которые гарантированно прибудут первыми по любым пробкам и заторам в любое место.

В целом, еще раз подчеркиваю, что в 2018 году обстановка будет совершенно стабильная. Мы не будем выходить за рамки среднестатистических данных. Конечно, риски, комплексы неблагоприятных погодных условий в ряде регионов останутся.

Сегодня мы уже уточнили все планы и программы быстрого, оперативного реагирования на подобные явления, энергично работают и пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По взаимодействию с нами действуют подразделения полиции, скорой медицинской помощи, все аварийно-восстановительные и прочие подразделения коммунального хозяйства. Это позволяет нам в целом обеспечить сокращение сроков восстановления нормальной жизнедеятельности людей. Хотя в некоторых регионах мы еще наблюдаем проблемы.

Особенность нынешнего прогноза - увеличение транспортных рисков в целом и ДТП с тяжелым исходом в частности

Вероятность циклических рисков от паводков до пожаров в прогнозе-2018 на прежнем уровне. Фото: Аркадий Колыбалов

Какие-то традиционные опасности и риски из прошлогоднего прогноза сохранились в прогнозе нынешнем?

Владимир Пучков: Конечно. Традиционно мы прогнозируем, что ожидается сложная паводковая ситуация. Весеннее половодье может быть весьма серьезным на северо-западе страны, в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

Также мы прогнозируем сложную пожарную обстановку на объектах лесного фонда и риски природных пожаров. Под особым контролем находятся все службы, уже выполнен первый этап профилактических мероприятий по подготовке и реагирующих подразделений, и инфраструктуры в ряде регионов Сибири, Иркутской области, Бурятии, Красноярском крае, Хакасии, Республики Саха (Якутия), Амурской области и ряде других регионов.

Мы прекрасно помним, когда первые природные пожары у нас были несколько лет назад в Приморском крае уже 5 января. Два года назад торфяники тушили в Сибири в декабре и в начале января при минус 20-25 градусах.

Начало пожароопасного периода в 2018 году ожидается в сроки, близкие к ранним средним многолетним. В период летних периодов "горимости" будет риск ухудшения экологической обстановки на территории Сибири, Дальнего Востока и севера Урала. Сохраняются риски аварий на коммунальных системах регионального и местного уровня в ряде регионов. Потребуется работа по восстановлению энергетики и транспортных сетей.

А первые дни этого года обошлись без таких экзотических катаклизмов?

Владимир Пучков: Обошлись. Заблаговременно проведен комплекс профилактических мероприятий. Все новогодние праздники органы управления и силы МЧС России с 25 декабря по 10 января отработали в режиме повышенной готовности. Была проведена колоссальная профилактическая работа. Результаты очевидны. У нас уменьшено количество техногенных пожаров. У нас не было проблем с новогодними елками для детей.

Был ряд очень сложных пожаров на промышленных предприятиях. В частности, кое-где ребята-огнеборцы бились с огнем, тушили пожары с 31 на 1 января. Но в целом все показатели лучше, чем за последние 20-25 лет наблюдений. Во-первых, количество техногенных пожаров - минус 27 процентов. В некоторых регионах вообще за 30 процентов, то есть на треть.

Минус - количество проблем, связанных с природными катаклизмами и все, что связано с природой. Но пришлось спасать рыбаков. Зимняя рыбалка - традиционная тема. В эти дни очень много людей вышли на лед, хотя он и ослаблен во многих регионах. За новогодние праздники провели спасательную операцию и первых в этом году двух рыбаков сняли со льдины.

Обычно вы, приходя к нам, рассказываете новый анекдот о спасателях. Продолжите традицию?

Владимир Пучков: Почему бы нет…В детском саду мальчик долго доказывал детям, что у него отец - героический спасатель, но дети не верили. Пришлось мальчику поджечь детсад, и только тогда друзья убедились, что он прав.

Подробный отчет о "Деловом завтраке" с главой МЧС будет опубликован в одном из ближайших номеров "Российской газеты"