Владимир Путин поговорил со школьниками о будущем

Стабильная Россия без войн и катастроф - такой страну хотят видеть авторы лучших школьных сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее". Около полумиллиона ребят выполнили "домашнее задание" президента РФ Владимира Путина и написали сочинения на заданную им тему. С 35 авторами лучших работ глава государства поговорил о будущем страны и воспитании "нового человека".

С предложением написать сочинение на указанную тему глава государства обратился к старшеклассникам 1 сентября в Ярославле. Напомним, что в День знаний он провел Всероссийский открытый урок, где обсуждал со школьниками искусственный интеллект, развитие технологий, покорение космоса и другие темы, касающиеся будущего России. Те, кто откликнулись на инициативу президента, написали о том, какой они видят страну и себя самих на рубеже 2040-2050 годов. Президентское задание пополнило список номинаций Всероссийского конкурса сочинений.

Свои мечты о будущем представили 437 тысяч учеников 9-11 классов, а одержали победу 35 школьников. Все лауреаты были награждены памятными подарками и получили путевки на образовательные смены в "Артеке", "Орленке" и "Океане".

Ребята в своих работах поднимали серьезные вопросы. А именно - роль России на мировой арене, здоровье нации, развитие регионов, села, забота об окружающей среде. Конечно же, темами стала роль молодежи и достижения науки и техники. Будущий мир в произведениях начинающих литераторов получился безопасным и справедливым.

Победителей конкурса собрали в павильоне нового парка "Зарядье" в центре Москвы. До общения с президентом ребята подробно расспросили министра образования Ольгу Васильеву. Школьников в первую очередь интересовала тема экзаменов. Васильева, в частности, ответила на вопрос о том, переведут ли ЕГЭ в электронную форму. Ведь "компьютер не ошибается", да и результаты можно будет узнать сразу же, объяснили собеседники министра. Васильева ответила, что электронный вариант сдачи ЕГЭ - вопрос очень близкого будущего. Но, конечно, не все предметы можно отдавать "на откуп машины", уверена она.

Организаторы попросили школьников не "пытать" президента на тему ЕГЭ (тем более что министр ответила более чем подробно), а порассуждать на темы сочинений. Так что разговор с главой государства у победителей конкурса получился, скорее, философским.

Оксана из Ивановской области написала о собственном будущем, в котором у нее большая семья, а жить помогают высокие технологии. Ролик на эту тему она показала президенту.

"Как вы думаете, возможно ли построить семью если нет уверенности в своем будущем? - спросила она президента. "А как вы думаете сами?" - вернул вопрос Путин. "Я уверена в своем будущем и будущем России!" - отчеканила девушка. "Прекрасный ответ", - улыбнулся глава государства.

Уже серьезно отвечая на вопрос, он вспомнил теорию марксизма-ленинизма. "Институт семьи был объявлен пережитком прошлого, - напомнил Путин. - Он якобы исчезает и будущего не имеет". Считалось, что по мере развития общества родители перестанут участвовать в воспитании детей, добавил собеседник ребят. И общество само будет воспитывать новых свободных людей в коммунах.

"Но практика показала, что без близкого человека - мамы и папы - человек не сможет стать полноценным", - сделал вывод Путин. Так что идея красивая, но Маркс и Энгельс забыли про самое существенное, что лежит в воспитании полноценного человека - любовь, уверен он. "Когда ее нет, нельзя почувствовать уверенность в собственных силах", - закончил размышления на эту тему он.

Что касается будущего в окружении технологий, то это реализуется уже сейчас, заметил Путин. Дистанционное обучение и медицинские консультации ведущих клиник - все это внедряется и будет развиваться, вспомнил он о содержании ролика девушки.

Дмитрий из Ростовской области экранизировал главный тезис своего сочинения: "Надо не сидеть и жаловаться, а брать ситуацию в свои руки. Человек должен быть хозяином на своей земле". Герои ролика, вооружившись лопатами и другими нужными инструментами, сами приводят в порядок свой населенный пункт.

Президент назвал "установку" правильной и особенно важным счел умение "работать в коллективе". "Это одно из конкурентных преимуществ будущего", - уверен Путин.

Елизавета (Хабаровский край) тоже порассуждала о любви - не только к семье, но и к культуре, языку. "У нас в школе вас часто ставят в пример как человека с грамотной речью", - вдруг заметила она. Путин заочно поблагодарил учителей Елизаветы за комплименты. Однако признался, что иногда обращается к специалистам по русскому языку, чтобы "некоторые вещи прояснить". "Из самолета даже звонил и спрашивал, куда поставить ударение", - добавил глава государства.

Несколько ребят писали о волонтерстве. "Если люди не протянут руку помощи друг другу, будущего не будет. У нас в регионе много пожилых людей. И государство не может полностью помочь всем, поэтому люди сами должны поддерживать друг друга", - уверена Анна из Хакасии.

Популярна также была защиты окружающей среды. Например, Дарья из Коми обрисовала опасность для природы от полигона около родного города Ухта. Девушка уверена, что "показатель духовной развитости человека - это отношение к мусору". Путин согласился с ребятами: "Нужно бережно относиться к окружающему миру. Технологии становятся все мощнее, и нанести невосполнимый ущерб очень просто".

А Ольга (Белгородская область) написала в своем сочинении, а потом и сняла ролик о простом рабочем человеке, который не замыкается в монотонной работе. Путин, посмотрев видео, заметил, что профессиональная подготовка должна быть "нормой жизни". Он уверен, что нельзя ограничиваться получением "корочки". "Нужно каждый день самосовершенствоваться, только так каждый день будешь на гребне успеха", - рекомендовал президент. А на прощание он пригласил собеседников в центр для одаренных детей "Сириус", который был создан по его инициативе.