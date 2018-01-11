Владимир Путин приехал в "КП"

Президент приехал в редакцию "Комсомольской Правды".

В преддверии Дня Печати глава государства собрал здесь редакторов ведущих российских газет и руководителей информационных агентств.

Перед тем как поговорить о проблемах отрасли, Владимир Путин прошел по коридорам, пообщался с главным редактором газеты в его кабинете и заглянул в радиорубку, где шел прямой эфир с участием журналистов кремлевского пула. Там же осмотрел мини-музей.

Радиослушателям задавали вопрос, что они будут делать, если к ним в гости придет сам президент. Ответы были самые разные - от многочисленных просьб закрыть мусорные полигоны до предложения угостить пельменями и конфетами.