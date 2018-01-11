Власти Норвегии заявили о хороших отношениях с Россией

Во время встречи с президентом США премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о хороших отношениях с Россией по целому ряду направлений. В частности, налажено сотрудничество в области рыболовства, "в сохранении биоресурсов", две страны осуществляют совместное патрулирование в море.

В то же время "Соединенные Штаты остаются наиболее важным союзником Норвегии, крупным торговым партнером и близким другом", подчеркнула Сульберг. По словам политика, санкции в отношении России "имеют экономические импульсы".

Ранее в интервью газете The Washington Post Сульберг рассказала, что нет никаких свидетельств того, что Москва вмешивалась в недавние выборы в Норвегии. Премьер-министр северного королевства также подчеркнула, что "Россия является важным игроком на мировой арене", передает ТАСС.