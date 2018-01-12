В пресс-конференции принимают участие:
- Сергей Владимирович Кривоносов - заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму;
- Вадим Викторович Прасов - вице-президент Федерации рестораторов и отельеров;
- Юрий Александрович Барзыкин - вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ);
- представитель министерства культуры РФ.
На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- каковы основные критерии, заложенные в законе при определении "звездности" гостиницы;
- что дает постояльцам гостиниц новый закон;
- какие санкции грозят гостинице, не прошедшей обязательную классификацию;
- когда и как будет вводиться обязательная классификация гостиниц.
Пресс-конференция проводится в преддверии принятия Госдумой в третьем, окончательном чтении законопроекта №69251-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии (в части введения классификации объектов туристской индустрии и уточнения сроков наступления административной ответственности за нарушение требований законодательства о предоставлении гостиничных услуг)".