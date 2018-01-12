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Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

16 января - пресс-конференция "Гостиницы обяжут быть "звездными"

16 января (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция "Гостиницы обяжут быть "звездными".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В пресс-конференции принимают участие:

- Сергей Владимирович Кривоносов - заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму;

- Вадим Викторович Прасов - вице-президент Федерации рестораторов и отельеров;

- Юрий Александрович Барзыкин - вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ);

- представитель министерства культуры РФ.

На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

- каковы основные критерии, заложенные в законе при определении "звездности" гостиницы;

- что дает постояльцам гостиниц новый закон;

- какие санкции грозят гостинице, не прошедшей обязательную классификацию;

- когда и как будет вводиться обязательная классификация гостиниц.

Пресс-конференция проводится в преддверии принятия Госдумой в третьем, окончательном чтении законопроекта №69251-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии (в части введения классификации объектов туристской индустрии и уточнения сроков наступления административной ответственности за нарушение требований законодательства о предоставлении гостиничных услуг)".

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