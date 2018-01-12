Актер Шек обвинил в домогательствах 94-летнего режиссера Дзеффирелли

Американский актер Джонатон Шек (сериал "Рэй Донован") обвинил в домогательствах итальянского режиссера 94-летнего Франко Дзеффирелли ("Ромео и Джульетта", "Травиата", "Гамлет"). По словам пострадавшего, это случилось в 1992 году, когда ему было 22 года.

Шек рассказал, что 70-летний режиссер приставал к актеру во время съемок в фильме "Воробей". Жертва домогательств утверждает, что из-за случившегося у него возникла психологическая травма и проблемы с алкоголем и наркотиками.

Сын Дзеффирелли отверг обвинения в адрес своего отца, передает ТАСС. По его словам, 94-летний режиссер в настоящий момент испытывает проблемы со здоровьем и не может самостоятельно ответить на обвинения.