Британия поднимет тему финансов и рабочих мест на переговорах с ЕС

Финансовый сектор Великобритании и рабочие места на нем являются приоритетом в переговорах с Евросоюзом по Brexit. Об этом сообщила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

Глава правительства добавила, что британские власти планируют до конца марта договориться с Брюсселем об условиях переходного периода после выхода из ЕС, передает РИА Новости.

Британские власти намерены поставить "интересы клиентов и налогоплательщиков в центр переговоров о будущих регуляторных отношениях между Британией и ЕС".

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года.