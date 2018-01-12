Британские железнодорожники проведут суточную забастовку

В пятницу британские железнодорожники проведут очередную забастовку.

На линию не выйдут поезда сразу нескольких компаний: Northern, Merseyrail, Greater Anglia, South Western Railways и Island Line. Трудности возникнут у сотен тысяч жителей пригорода Лондона, которые не смогут быстро добраться до столицы.

Как передает РИА Новости, поводом для забастовки стало решение перевозчиков ставить на маршруты составы, управляемые лишь одним машинистом. Против этого выступает профсоюз работников транспорта RMT. Он предложил провести конференцию с участием чиновников и представителей транспортных компаний. Но министерство транспорта Великобритании не торопится решать проблему.