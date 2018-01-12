Бывший мэр Рима получил 2 года тюрьмы за растрату госсредств

Апелляционный суд приговорил бывшего мэра Рима Иньяцио Марино к двум годам тюрьмы за растрату госсредств. Приговор чиновник назвал "политическим преследованием" и намерен обжаловать его в Кассационном суде.

Марино стал градоначальником пять лет назад, а спустя два года после серии скандалов был вынужден подать в отставку. Позже мэром заинтересовались правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что чиновник потратил на обеды 13 тысяч евро. Речь идет о казенных средствах.

В суде первичной инстанции Марино был оправдан, подчеркивает ТАСС.